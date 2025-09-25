Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sigue con mucha actividad luego de la doble jornada. Llegando ahora a la fecha 11, se miden en el Viernes Botanero el equipo de Puebla que emocionó en su último partido para medir fuerzas ante las Chivas, que ganaron en casa. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que entrena Gabriel Milito, chocará en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, juego que será complicado para los locales ante un equipo que parece viene en ascenso y que podría recuperar jugadores importantes.

Puebla en el juego de la fecha 10 en casa, sacaron un punto enfrentando a Pachuca y casi ganan los tres puntos, pero al último un gol de los Tuzos frustró los planes del entrenador Hernán Cristante, de La Franja.

Los antecedentes de Puebla vs Chivas

En los últimos 5 partidos, Chivas tiene un ligero dominio sobre Puebla, con tres victorias ante dos del cuadro poblano, el último juegos en esa confrontación sucedió el 15 de abril del 2025 en el Akron, donde las Chivas ganados por 1-0.

15 abr 2025 – Chivas 1-0 Puebla (Estadio Akron)

25 oct 2024 – Puebla 1-0 Chivas (Estadio Cuauhtémoc)

7 abr 2024 – Chivas 3-2 Puebla (Estadio Akron)

21 oct 2023 – Puebla 0-2 Chivas (Estadio Cuauhtémoc)

11 mar 2023 – Puebla 1-0 Chivas (Estadio Cuauhtémoc)

El lugar de Chivas y Puebla antes de la jornada 11 del Apertura 2025

Las Chivas están ubicados en el sitio 11 del torneo y su última victoria ante Necaxa en casa, fue clave para sus aspiraciones. Tienen ahora 11 puntos, luego de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

Por Puebla son el sitio 18 del torneo con 5 puntos, tras una victoria un par de empates, con siete dolorosas derrotas. Es ahora el momento que buscan los camoteros para dar un brinco.