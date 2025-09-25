deportes
Nota

FIFA da pistas del que podría ser el BALÓN OFICIAL del Mundial del 2026

En el video de presentación de las mascotas del Mundial del 2026, destaca que Zayu y el resto de las mascotas, juegan con un balón, el cual podría tener un mensaje oculto cuando restan 9 meses para que arranque la Copa del Mundo.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
A nueve meses de que arranque el Mundial del 2026, se han revelado las tres mascotas oficiales de México, Canadá y Estados Unidos, conocidos ahora como Zayu, Maple y Clutch, pero además en esta presentación parece que la FIFA da pistas del que podría ser el BALÓN del Mundial del 2026.

Los tiempos parecen los correctos para que el mundo ya conozca el Balón de la Copa del Mundo que siempre es uno de los grandes atractivos, y motivo de opiniones y hasta críticas. Así la FIFA camino a ese nuevo anuncio mostró en el video de las mascotas del Mundial, un balón.

No quiere decir que ese será, pero podría estar implícito o que son pistas del esférico que rodará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana inaugure el evento junto a una selección que se conocerá el 5 diciembre en Washington en el evento de sorteo, lo que dejará el calendario listo para la Copa del Mundo.

¿Así será el Balón del Mundial del 2026?

En el video de presentación de las mascotas, se puede ver que Zayu, la mascota de México, está jugando a realizar dibujos en unas hojas y esas mismas hojas de papel las ‘hace bolita’ y las convierte en un balón que patea y que es muy similar al balón TANGO o bien al AZTECA, que fue el Balón de México en el Mundial del 86, aquel con el que Maradona marcó dos goles históricos o con el que Manuel Negrete marcó gol con esa tijera impresionante ante Bulgaria.

Bien podría ser el balón del Mundial, una continuación del Balón Azteca, aunque eso se conocerá en próximas fechas.

Balón Mundial 2026 FIFA Copa del Mundo

Esta es la lista con los nombres de los balones de los Mundiales:

  • 1930 – Uruguay: Tiento / T-Model
  • 1934 – Italia: Federale 102
  • 1938 – Francia: Allen
  • 1950 – Brasil: Duplo T
  • 1954 – Suiza: Swiss World Champion
  • 1958 – Suecia: Top Star
  • 1962 – Chile: Mr. Crack
  • 1966 – Inglaterra: Slazenger Challenge 4-Star
  • 1970 – México: Telstar
  • 1974 – Alemania: Telstar Durlast
  • 1978 – Argentina: Tango
  • 1982 – España: Tango España
  • 1986 – México: Azteca
  • 1990 – Italia: Etrusco Unico
  • 1994 – EE.UU.: Questra
  • 1998 – Francia: Tricolore
  • 2002 – Corea-Japón: Fevernova
  • 2006 – Alemania: Teamgeist
  • 2010 – Sudáfrica: Jabulani
  • 2014 – Brasil: Brazuca
  • 2018 – Rusia: Telstar 18
  • 2022 – Catar: Al Rihla

