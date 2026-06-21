App para ver México vs Chequia EN VIVO y GRATIS, partido final de fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Mexicana aseguró matemáticamente el liderato de su grupo tras derrotar a 1-0 Corea del Sur en su segundo compromiso del torneo. Con los puntos obtenidas y con base en los criterios oficiales de la FIFA, el conjunto nacional garantizó la primera posición de su sector antes de disputar su último partido de esta primera ronda.

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El próximo rival del cuadro tricolor será la selección de la República Checa, en un duelo correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos. Este encuentro está programado para disputarse el próximo miércoles 24 de junio, con el silbatazo inicial programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario elegido para albergar este compromiso internacional será la cancha del Estadio Ciudad de México. El inmueble capitalino recibirá el cierre de la actividad del Grupo A.

En contraste, la escuadra de la República Checa llega a este duelo definitivo con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Con la cima del sector inalcanzable, el conjunto europeo buscará sumar puntos ante México para intentar mantenerse en la competencia y aspirar a clasificar mediante uno de los boletos otorgados a los mejores terceros lugares tras empatar 1-1 ante Sudáfrica.

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Podrás vivir este compromiso internacional en el cierre de México en la fase de grupos, donde buscará sumar por primera vez en su historia 9 puntos en el Mundial ante Chequia.

Mediante la App de Azteca Deportes, la cual está disponible para cualquier teléfono móvil, podrás disfrutar este partido el próximo miércoles a las 19:00 horas en el cierre del Grupo A.

De igual manera, podrás seguir este encuentro por la señal de TV Azteca a través del Canal Azteca 7 y por el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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