Los partidos que se jugarán mañana sábado 20 de junio del Mundial 2026: lista EXACTA con hora

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM sigue su marcha. Este sábado 20 de junio se disputarán cuatro partidos clave correspondientes a la segunda fecha de los grupos E y F, los cuales empezarán a definir los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

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Países Bajos vs Suecia

La jornada arranca a las 11:00 horas (hora del centro de México) en el Estadio Houston, con el duelo entre Países Bajos y Sueciapor el Grupo F. El equipo neerlandés está obligado a conseguir el triunfo tras empatar 2-2 con Japón en su debut, mientras que los suecos llegan motivados luego de golear 5-1 a Túnez.

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Alemania vs Costa de Marfil

A las 14:00 horas, el Grupo E tomará protagonismo desde el Estadio Toronto. Alemania chocará contra Costa de Marfil en un duelo directo por el liderato del sector. Los europeos vienen de aplastar 7-1 a Curazao y buscarán mantener ese ritmo ante el cuadro africano, que también debutó ganando por la mínima diferencia sobre Ecuador.

Ecuador vs Curazao

Más tarde, a las 18:00 horas en el Estadio Kansas, Ecuador se medirá ante Curazao. Es un partido de vida o muerte para los sudamericanos, que necesitan sumar urgentemente para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Túnez vs Japón

A las 22:00 horas, en la cancha del Estadio Monterrey, Túnez y Japón se enfrentarán en el último encuentro de la cartelera. Además de ser un choque crucial para las aspiraciones de ambas escuadras en el Grupo F, este juego marcará oficialmente el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

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