Estados Unidos clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: ¿puede cruzarse con México?

La fase de grupos de Copa Mundial de la FIFA 2026™ empieza a definirse y los anfitriones marcan el camino. Con Estados Unidos y México ya instalados en los dieciseisavos de final, la gran incógnita que circula entre las aficiones de ambos países es saber si existirá un enfrentamiento directo entre los dos gigantes de la CONCACAF. Según indica el fixture, hay dos probabilidades en caso de seguir avanzando.

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Estados Unidos vs México: ¿Cuándo podrían cruzarse?

Debido a la estructura del cuadro de eliminación directa, la posibilidad de un choque entre ambas selecciones depende totalmente de las posiciones finales de cada uno en sus respectivos grupos. Aquí los dos escenarios posibles:



El camino a la gran final: México ya garantizó la primera ubicación en el Grupo A . En consecuencia, si Estados Unidos logra mantener el liderato en el Grupo D , ambos irán por ramas separadas del cuadro eliminatorio. En este caso, el enfrentamiento solo sería posible en el partido definitivo. Es decir, solo podrían cruzarse en la final del Mundial , lo que representaría el duelo más importante en la historia de esta rivalidad regional.



ya garantizó la primera ubicación en el . En consecuencia, si logra mantener el liderato en el , ambos irán por ramas separadas del cuadro eliminatorio. En este caso, el enfrentamiento solo sería posible en el partido definitivo. Es decir, , lo que representaría el duelo más importante en la historia de esta rivalidad regional. El escenario de las semifinales: Si se produce una combinación de resultados en la última jornada y Estados Unidos termina en la segunda ubicación de su grupo, el panorama cambia drásticamente. En ese escenario, los caminos de ambas selecciones convergerían mucho antes en la llave, lo que permitiría que el esperado enfrentamiento entre México y Estados Unidos ocurriera en la instancia de semifinales.

A medida que los partidos de la última jornada se acercan, la expectativa crece. Independientemente de cuándo ocurra, un México vs. Estados Unidos en esta edición del Mundial promete ser un evento de magnitudes históricas.

El presente de los dos candidatos

Por el lado de México, el equipo de Javier Aguirre ha demostrado una solidez notable en el Grupo A, acumulando seis puntos tras sus triunfos frente a Sudáfrica y Corea del Sur. Incluso en el escenario de una derrota ante Chequia, tiene asegurado el primer lugar gracias al sistema de desempate de la FIFA, que prioriza el resultado directo entre los equipos empatados (la victoria mexicana 1-0 sobre los asiáticos).

En cuanto a Estados Unidos, el anfitrión manda en el Grupo D con puntaje ideal tras superar a Paraguay y Australia. Su única amenaza real para perder el liderato sería una combinación de resultados ante Turquía, pero todo indica que los estadounidenses también cerrarán la fase de grupos en la cima.