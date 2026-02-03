Las fortalezas de César Araujo, nuevo refuerzo de Tigres

El mediocampista uruguayo César Araujo, quien será nuevo futbolista de los Tigres, cuenta con varias fortalezas que serán aprovechadas por el conjunto regiomontano.

Así lo reveló el propio técnico Guido Pizarro, al confirmar que estudiaron muy bien la contratación del jugador que llega procedente del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), en donde se consolidó con más de 150 encuentros oficiales con esta camiseta.

Pizarro quiere a Araujo para rato en Tigres

El “Conde” anticipó la incorporación del volante sudamericano, durante la conferencia prensa de este lunes 2 de febrero, previo al partido que tendrán contra el Forge FC en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

“A César lo estamos esperando, es un jugador que veníamos analizando ahí tiempo, me gusta mucho que nos pueda dar variantes en varias posiciones y sistemas, es una proyección a corto, mediano y largo plazo para el club”, declaró.

Las fortalezas de Araujo

El mediocampista de 24 años de edad, se ha destacado como un mediocampista moderno, capaz de salir jugando con el balón, construir ataques y recuperar la posesión para ayudar en defensa. César Araujo en promedio pierde muy poco la pelota, realiza muchos pases precisos, gana duelos defensivos y consigue muchos disparos a puerta en cada encuentro, de acuerdo a estadísticas que compartió el portal Statiskicks.

El próximo refuerzo de los Tigres también ha mostrado su liderazgo en los equipos en los que juega, al haber sido nombrado capitán de la Selección Uruguaya Sub-23 que participó en el 2024. A pesar de su corta edad, también cuenta con experiencia internacional ya que disputó partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana durante su etapa como jugador del Montevideo Wanderers de su país natal, en donde debutó como profesional.

El uruguayo llegará a la “U” de Nuevo León con el reto de competir por un puesto ante elementos de jerarquía como Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Juan Pablo Vigón y Juan Brunetta.

