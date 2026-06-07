¡Agéndalo ya! “Los Protagonistas” se estrena este domingo 7 de junio a las 23:00 horas

El gran estreno de Los Protagonistas se llevará a cabo HOY, domingo 7 de junio, en punto de las 23:00 horas (tiempo del centro de México), marcando el inicio oficial de la cobertura más espectacular del verano de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A partir de esta noche y durante cada día del certamen mundialista, la pantalla se encenderá con el equipo que ha revolucionado la forma de vivir el futbol. La icónica e irreverente dupla de Christian Martinoli y Luis García liderará una alineación de lujo que incluye a Zague, el inmortal Jorge Campos, Antonio Rosique, Carlos Guerrero 'Warrior', David Medrano, Inés Sainz y Andy Sola.

El debut de esta noche no solo presentará las últimas novedades de las selecciones a cuatro días de la inauguración, sino que también marcará la primera intervención de los analistas de clase mundial que se integran al equipo: el filósofo del futbol Jorge Valdano, junto a las leyendas del balompié español Iker Casillas y Fernando Morientes.

Además, para cerrar el domingo con la mejor energía, el bloque de comedia y color hará su aparición estelar con el esperado regreso de Los Mascabrothers, la irreverencia de Facundo y la locura de El Capi Pérez, quienes prometen regalar momentos memorables desde la primera emisión.

También contaremos con la participación de creadores de contenido y talentos como Fer Carnal, Dani Valle, Chef en Proceso, Alex Tienda, Moni Basila, Claus Maluf, Pamela Cortés y Alexis Ohmann.

Finalmente llevamos la mejor experiencia a nivel digital, pues tendremos Templo Azteca, un programa exclusivo en nuestro sitio web y la app oficial de TV Azteca Deportes que te acercará aún más a la gran fiesta que se vivirá en nuestro país.

¿Dónde ver el estreno de Los Protagonistas?

No hay excusa para perderse el silbatazo inicial de este gran proyecto. La cita es hoy a las 23:00 horas en vivo a través de:

La señal de Azteca 7 (El Canal del Mundial).

(El Canal del Mundial). Nuestro sitio web oficial .

. La App de Azteca Deportes (disponible para todos tus dispositivos).

Termina tu domingo con el mejor análisis, el debate más picante y las risas que solo este equipo te puede dar. ¡La mesa está lista!