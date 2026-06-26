Los Protagonistas hablan sobre el crecimiento de Ecuador en Conmebol: “Es el país que más creció de Sudamérica”

Ecuador se ganó su lugar en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de manera milagrosa al vencer 2-1 a Alemania en la última fecha de la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares. La mesa de análisis de “Los Protagonistas Extra” se dedicó a explicar el crecimiento del futbol ecuatoriano y su impacto en el futbol actual.

Primero, Christian Martinoli explicó cómo eran las antiguas eliminatorias de la Conmebol donde solo avanzaban tres equipos de Sudamérica y algunos tenían que jugar el repechaje para unirse a Brasil y Argentina. Asimismo, enfatizó en el desarrollo de los clubes locales que ahora compiten de mejor manera en los torneos regionales como la Sudamericana y la Libertadores.

“Tu puedes ver la historia de Ecuador, les ha costado un montón jugar en Conmebol”, dijo Martinoli. “Las eliminatorias eran distintas, antes calificaban tres. Ecuador no podía. Los equipos ecuatorianos, ni siquiera el Barcelona ni el Emelec, sino de la Liga Deportiva de Quito, y ahora del Independiente del Valle, han hecho que sus equipos sean competitivos en los torneos de Sudamérica”.

Los Protagonistas también analizaron el hecho de que Ecuador es un equipo que juega muy bien en la altura de Quito, su capital, que está a más de 2,850 metros sobre el nivel del mar. Ahí fue donde Martinoli apuntó que Bolivia no ha podido hacer de la altura de La Paz una ventaja como lo han hecho los jugadores de “la Tricolor”.

“Lo que Bolivia no puede hacer jugando en La Paz y en El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, ya lo hace Ecuador en Quito”, dijo Martinoli. “Ecuador es un equipo poderoso a partir de 2010 para acá, va a todos los Mundiales”.

El equipo que más creció de toda Sudamérica

Después, Jorge Valdano apuntó que Ecuador es el equipo que más progresó de toda Sudamérica y lo ejemplificó con la cátedra defensiva que dieron durante las eliminatorios de Conmebol. Los ecuatorianos solo permitieron cinco goles en 18 partidos en la eliminatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Es el equipo que más progresó de toda Sudamérica”, dijo Jorge Valdano. “Solo cinco goles en 18 partidos de eliminatoria”.

Ahora, Ecuador podría ser rival de México en la ronda de 16vos. Ahora, solo queda esperar a los resultados de los últimos seis grupos para definir al rival de unos ecuatorianos que han crecido de buena manera.