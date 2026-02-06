Los Rayos del Necaxa presentan a su nuevo refuerzo para el Clausura 2026 en la Liga Mx

Los Rayos del Necaxa sumaron juventud y talento a su plantilla tras concretar el fichaje del mediocampista argentino Javier Ruiz, quien llega al club de Aguascalientes como refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La institución rojiblanca oficializó la incorporación del futbolista mediante sus canales oficiales, destacando la apuesta por un jugador con proyección y experiencia reciente en la primera división de Argentina.

Ruiz tiene 21 años y nació el 24 de septiembre de 2004 en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Se formó futbolísticamente en las fuerzas básicas de Independiente de Avellaneda, club con el que logró debutar en la Primera División. Posteriormente, el mediocampista ofensivo tuvo un paso importante por Barracas Central, equipo en el que ganó continuidad y protagonismo durante la temporada 2025.

La operación se cerró tras varias semanas de negociaciones entre Necaxa e Independiente. El club mexicano adquirió el 60 % de los derechos federativos del jugador por una cifra cercana a los 1.6 millones de dólares, con la posibilidad de comprar un porcentaje adicional en el futuro. Ruiz firmó contrato hasta diciembre de 2030, lo que confirma la intención del club de consolidarlo como una pieza clave a mediano plazo.

El argentino ya se encuentra en Aguascalientes, donde completó los exámenes médicos y se integró a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Martín Varini. En su presentación oficial, Necaxa destacó su versatilidad, dinámica y creatividad en el mediocampo. Ruiz portará el dorsal 11 y podría debutar en los próximos compromisos del equipo en Liga MX.

