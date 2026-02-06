Mazatlán vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?
Mazatlán en contra de Chivas, se juega este viernes en el Estadio El Encanto, donde los locales buscan romper con una mala racha y propinarle una derrota al conjunto líder.
El líder del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Chivas visita Mazatlán, en el segundo partido de esta doble cartelera de Viernes Botanero, que promete ser emocionante.
Te podría interesar: Tigres aparece este VIERNES BOTANERO de 6 de febrero para enfrentar a Santos Laguna
El Guadalajara de Milito , que ahora mismo ilusiona a la afición y alimenta a la Selección Mexicana con múltiples convocados, quiere ir al Encanto y seguir invicto en el torneo.
Mazatlán quiere defender su casa y dejar el sótano del torneo, que ha sido complicado para los cañoneros, con cuatro partidos y cuatro derrotas. La tarea no es sencilla, pero Sergio Bueno y su experiencia podrían ser claves para el duelo.
Te podría interesar: Los 4 mexicanos que fueron a Europa en este mercado de transferencias
Lo que tienes que saber del partido Mazatlán vs Chivas
- Partido: Mazatlan vs Chivas
- Horario: 21:06 HORAS
- Estadio: El ENCANTO
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app
Te podría interesar: Es OFICIAL, James Rodríguez tiene nuevo equipo
Así está la tabla de la Liga MX, antes de la Jornada 4 del Clausura 2026
- 1. Guadalajara (Chivas) – 12 pts (+5)
- 2. Cruz Azul – 9 pts (+3)
- 3. Atlas – 9 pts (+1)
- 4. Pumas UNAM – 8 pts (+5)
- 5. Toluca – 8 pts (+3)
- 6. Monterrey – 7 pts (+5)
- 7. Tigres UANL – 7 pts (+1)
Te podría interesar:
VE AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO DE MAZATLÁN CONTRA CHIVAS
- 8. Tijuana (Xolos) – 6 pts (+1)
- 9. Club América – 5 pts (0)
- 10. Pachuca – 5 pts (-1)
- 11. Atlético de San Luis – 4 pts (0)
- 12. FC Juárez – 4 pts (-1)
- 13. León – 4 pts (-1)
- 14. Puebla – 4 pts (-1)
- 15. Necaxa – 3 pts (-3)
- 16. Querétaro – 2 pts (-2)
- 17. Santos Laguna – 1 pt (-8)
- 18. Mazatlán FC – 0 pts (-7)
A escribir un capítulo épico esta noche ⚽️✨— Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) February 6, 2026
A buscar la victoria en la Perla del Pacífico 🌊
A demostrar el Gran Orgullo de ser de Mazatlán ⚓️ pic.twitter.com/Vk24nesRHI