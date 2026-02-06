Mazatlán vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El líder del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Chivas visita Mazatlán, en el segundo partido de esta doble cartelera de Viernes Botanero, que promete ser emocionante.

El Guadalajara de Milito , que ahora mismo ilusiona a la afición y alimenta a la Selección Mexicana con múltiples convocados, quiere ir al Encanto y seguir invicto en el torneo.

Mazatlán quiere defender su casa y dejar el sótano del torneo, que ha sido complicado para los cañoneros, con cuatro partidos y cuatro derrotas. La tarea no es sencilla, pero Sergio Bueno y su experiencia podrían ser claves para el duelo.

Lo que tienes que saber del partido Mazatlán vs Chivas

Partido: Mazatlan vs Chivas



Horario: 21:06 HORAS



Estadio: El ENCANTO



Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app



Así está la tabla de la Liga MX, antes de la Jornada 4 del Clausura 2026

1. Guadalajara (Chivas) – 12 pts (+5)

– 12 pts (+5) 2. Cruz Azul – 9 pts (+3)

– 9 pts (+3) 3. Atlas – 9 pts (+1)

– 9 pts (+1) 4. Pumas UNAM – 8 pts (+5)

– 8 pts (+5) 5. Toluca – 8 pts (+3)

– 8 pts (+3) 6. Monterrey – 7 pts (+5)

– 7 pts (+5) 7. Tigres UANL – 7 pts (+1)

8. Tijuana (Xolos) – 6 pts (+1)

– 6 pts (+1) 9. Club América – 5 pts (0)

– 5 pts (0) 10. Pachuca – 5 pts (-1)

– 5 pts (-1) 11. Atlético de San Luis – 4 pts (0)

– 4 pts (0) 12. FC Juárez – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 13. León – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 14. Puebla – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 15. Necaxa – 3 pts (-3)

– 3 pts (-3) 16. Querétaro – 2 pts (-2)

– 2 pts (-2) 17. Santos Laguna – 1 pt (-8)

– 1 pt (-8) 18. Mazatlán FC – 0 pts (-7)