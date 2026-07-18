Los resultados de HOY sábado 18 de julio del Mundial 2026

El único partido programado para este sábado 18 de julio, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, fue el emocionante duelo por el Tercer Lugar, disputado en el Estadio Miami, el cual dejó un resultado histórico y una auténtica lluvia de goles.

En un encuentro abierto y lleno de acción desde los primeros minutos, la selección de Inglaterra se impuso con un contundente 6-4 sobre Francia.

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Con esta victoria, el conjunto inglés se quedó con la medalla de bronce, consiguiendo así su mejor participación en una Copa del Mundo desde el título obtenido en 1966. El ataque británico fue abrumador durante la primera mitad, y aunque los galos intentaron reaccionar con orgullo en el complemento, la temprana ventaja inglesa fue inalcanzable.

La cuota goleadora por parte del equipo inglés estuvo a cargo de Declan Rice, quien abrió el marcador apenas al minuto 3, seguido por Ezri Konsa al 18'. La gran figura del encuentro fue Bukayo Saka, quien brilló al anotar un impresionante triplete (37', 45+1' y al 87' por la vía del penal), mientras que Jude Bellingham selló la victoria en el tiempo agregado (90+8').

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Por el lado francés, Kylian Mbappé lideró la respuesta con un doblete (48' y 66'), acompañado por las anotaciones de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembélé (90+6').

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España vs Argentina: La Gran Final del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS

Con este partido se despide a las escuadras que se quedaron a un paso de la gloria. El torneo mundialista concluirá de manera oficial el día de mañana, domingo 19 de julio, cuando España y Argentina se enfrenten por el ansiado título en la Gran Final, a disputarse en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 13:00 horas (hora del centro de México).

Partido que podrás disfrutar en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, en la app y sitio oficial de Azteca Deportes.

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