Alineaciones del Chivas vs Toluca, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

En el arranque de las acciones del Apertura 2026, la Jornada 1 nos regala un vibrante encuentro, donde ambos equipos saldrán a buscar sus primeros 3 puntos del torneo.

Chivas y Toluca prometen robarse los reflectores de este fin de semana, no solo por su histórica rivalidad en el campo, sino por la gran expectación que han generado sus respectivas directivas durante el mercado de fichajes.

El Rebaño Sagrado debuta ante su afición con la obligación de demostrar que las piezas recién incorporadas pueden engranar rápidamente. Entre las caras nuevas destaca Jordan Carrillo, quien llegó en compra definitiva procedente de Santos Laguna, luego de su gran actuación a préstamo con Pumas durante el torneo anterior. Asimismo, el equipo se fortaleció con la llegada de Kevin Castañeda, incorporado como un refuerzo clave para darle mayor dinamismo al medio campo y al ataque rojiblanco, procedente de Xolos.

Por su parte, los Diablos Rojos llegan a Guadalajara con un plantel que sumo piezas importantes (encabezado por figuras como Érick Gutiérrez y Víctor 'Pocho' Guzmán) y la firme intención de imponer condiciones desde el silbatazo inicial, demostrando que son serios contendientes para liderar el certamen.

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Alineaciones confirmadas del partido Chivas vs Toluca

Chivas: POR CONFIRMAR

Toluca: POR CONFIRMAR

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¿A qué hora y dónde se juega el Chivas vs Toluca de la Jornada 1 del Apertura 2026?

El partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 se jugará en el mundialista Estadio Akron, en punto de las 19:00 horas (hora del centro de México).

Podrás seguir el minuto a minuto en vivo y gratis con las acciones más importantes del partido desde el sitio y la app oficial de Azteca Deportes

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