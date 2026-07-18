CONFIRMADO: México quiere ser sede de la Supercopa de España 2027, en la que jugará Real Madrid y Barcelona

De acuerdo con los últimos reportes de medios españoles, la Federación Mexicana de Futbol presentó una propuesta formal para albergar la Supercopa de España en su edición 2027, un torneo que reúne a gigantes del balompié como el Real Madrid y el FC Barcelona bajo el atractivo formato de Final Four.

México compite directamente con las candidaturas de Estados Unidos, China y Egipto para quedarse con la organización del certamen.

Al disputarse en un formato de tres partidos, correspondientes a dos semifinales y una final, de acuerdo con la información expuesta, la propuesta mexicana contempla dos opciones, repartir los encuentros o definir una sede única entre los recintos más importantes y modernos del país (las sedes Mundialistas de la Copa del Mundo de 2026):



Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Akron (Guadalajara)

Estadio Banorte (Ciudad de México)

La decisión final de la Real Federación Española de Futbol se conocerá en los próximos meses, lo que mantiene viva la ilusión de ver a la élite de LaLiga disputando un título oficial en territorio azteca.

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¿Por qué se juega la Super Copa fuera de España?

Respecto a la sede actual del torneo, cabe recordar que desde el año 2020 la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudita debido, principalmente, a un factor económico. La RFEF firmó un contrato muy atractivo con el gobierno saudí (acuerdo facilitado en su momento por la empresa Kosmos del exjugador Gerard Piqué) que le garantiza a la Federación ingresos millonarios.

Este dinero no solo beneficia a las arcas de la Federación, sino que asegura bolsas millonarias para los clubes participantes, además de destinar una parte al desarrollo del futbol en España.

Sumado al tema financiero, la RFEF ha argumentado que llevar el torneo a Medio Oriente forma parte de una estrategia comercial para internacionalizar la marca del futbol español y acercar el torneo a nuevos mercados globales.

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