Los resultados de HOY martes 23 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Terminó la actividad mundialista de este martes 23 de junio con la calificación de más Selecciones a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la finalización de la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

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Los resultados de este martes 23 de junio del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inauguró la actividad mundialista de este martes 23 de junio con un par de goles que guiaron la victoria de Portugal sobre Uzbekistán con goleada de 5-0 y aseguraron su lugar en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El Comandante se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas Mundiales de la FIFA al menos un gol y buscará podrá seguir aumentando su cuota goleadora con su país en la siguiente ronda.

Un poco más tarde, Inglaterra concretó su primera decepción en este Mundial al empatar sin goles ante Ghana; mientras que Croacia eliminó a Panamá de la justa mundialista con un gol solitario gol.

En el último partido de la fecha, Colombia derrotó por la mínima a la República Democrática del Congo en la cancha del Estadio Guadalajara y con ello logró su pase a la siguiente ronda. Ahora enfrentará a Portugal en la última jornada para definir al primer lugar del sector.

Resultados del día

Portugal 5-0 Uzbekistán

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-1 Croacia

Colombia 1-0 RD Congo

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