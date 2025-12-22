Los San Diego Padres aseguran al infielder surcoreano Sung-mun Song con un contrato de cuatro años

Los San Diego Padres reforzaron su proyecto a mediano plazo al cerrar un acuerdo con el infielder surcoreano Sung-mun Song, quien firmó un contrato de cuatro años por 15 millones de dólares, según se dio a conocer el domingo a través de reportes oficiales. El movimiento confirma la intención de la organización de seguir explorando el mercado internacional en busca de talento consolidado y de impacto inmediato.

Song, de 29 años, llega a las Grandes Ligas procedente de la Liga de Béisbol de Corea (KBO), donde construyó una carrera sólida con los Kiwoom Heroes. En la temporada más reciente se estableció como uno de los bateadores más consistentes del circuito coreano, destacando por su combinación de contacto, poder y disciplina en el plato. Su rendimiento lo convirtió en uno de los jugadores más atractivos disponibles bajo el sistema de publicación entre la KBO y MLB.

El contrato contempla un salario distribuido a lo largo de cuatro temporadas, además de un bono por firmar, lo que eleva el valor total del acuerdo a 15 millones de dólares. También se incluyeron incentivos por rendimiento, lo que refleja la confianza del club en que Song pueda adaptarse con éxito al nivel de competencia de las Grandes Ligas. Existen cláusulas que podrían aumentar sus ingresos si obtiene reconocimientos individuales importantes, como una destacada votación a premios de la liga.

Además del acuerdo con el jugador, los Padres deberán cumplir con la tarifa de publicación establecida por el sistema entre MLB y la KBO, realizando un pago adicional a los Kiwoom Heroes como compensación por la transferencia de los derechos deportivos del jugador. Este mecanismo es habitual en las contrataciones de peloteros coreanos y forma parte del proceso para integrarlos al béisbol estadounidense.

