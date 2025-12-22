ÚLTIMA MOMENTO: Jerry Jones confirma su deseo de que Dallas Cowboys juegue en México

Regalo de Navidad para todos los aficionados de la NFL y sobretodo para los que siguen a los Dallas Cowboys. Jerry Jones; dueño del equipo texano dio a conocer su deseo de que su conjunto dispute un partido de temporada regular en México. Tal es su petición, que estaría dispuesto a sacrificar un juego de local, con tal de tener a los famosos Vaqueros en nuestro país.

Te puede interesar: ¡VERGONZOSO! DK Metcalf agrede a un aficionado en pleno juego entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions: VIDEO

De acuerdo a información de Carlos Nava, Jones habría dicho esto después de la dolorosa derrota de los Cowboys 17-34 ante Los Angeles Chargers que significó su octava derrota en la temporada y una vez más quedarse fuera de la postemporada, aunque ello se había confirmado la semana pasada. Ya si nada por que pelear, Jones tendrá que hacer un recuento de los daños, cerrar filas y pensar lo que viene en una franquicia que cumple 30 años sin ganar el Superbowl.

¿Cuándo fue la última vez que se jugó la NFL en México?

Los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en noviembre de 2022 en partido que se disputó en el Estadio Azteca y fue la última vez que el emparrillado de los Estados Unidos se vio en nuestro país. Temas extraderportivos han privado a los aficionados de la NFL de disfrutar en territorio mexicano un juego de temporada regular y han visto desde la distancia como la liga se han expandido a horizontes inimaginables.

Alemania, Brasil, España y Reino Unido han disfrutado de la NFL en primera fila y con ello, el nombre de México ha quedado un poco relegado en los últimos semestres. Jones se ha encargado de prender una luz de esperanza y será cuestión de tiempo para ver si su deseo se hace realidad.