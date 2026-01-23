Luca Martínez Dupuy llega a la frontera: Juárez apuesta por gol mexicano

FC Juárez sigue moviendo sus piezas de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este jueves hizo oficial la incorporación de Luca Martínez Dupuy como nuevo refuerzo ofensivo. El atacante mexicano llega procedente del futbol argentino, luego de que los Bravos alcanzaran un acuerdo con Godoy Cruz para una cesión por un año con opción a compra, una fórmula que encaja con el proyecto deportivo del club fronterizo.

Con 24 años de edad, Martínez Dupuy es un centro delantero potente, explosivo y con proyección, características que Juárez buscaba para fortalecer su ataque. Originario de San Luis Potosí, el atacante vuelve al futbol mexicano con la misión clara de competir, ganarse un lugar y aportar goles en un torneo que suele ser exigente para los equipos que buscan consolidarse.

Un delantero con recorrido y ADN tricolor

Aunque su regreso a México genera expectativa, la carrera profesional de Luca se ha desarrollado principalmente en Argentina, un futbol que suele forjar atacantes con carácter y oficio. Debutó en Primera División con Rosario Central en 2021, club en el que disputó 96 partidos, marcó 13 goles y colaboró con dos asistencias, acumulando experiencia en una de las ligas más intensas del continente.

En enero de 2025, Martínez Dupuy pasó a Godoy Cruz, donde sumó 33 partidos, anotó cuatro goles y registró una asistencia, manteniéndose activo y competitivo antes de concretarse su llegada a la Liga MX. Ese rodaje en el futbol sudamericano es uno de los puntos que Juárez valora para encarar el nuevo torneo.

Además, Luca ya sabe lo que es vestir la camiseta del Tricolor. Cuenta con un partido con la Selección Mayor de México y 17 apariciones con selecciones menores, incluyendo Sub-20, Sub-21 y Sub-23, un respaldo importante para un jugador joven que todavía busca consolidarse a nivel de clubes.

Juárez refuerza su proyecto con talento joven

Con esta incorporación, FC Juárez reafirma su apuesta por perfiles jóvenes, mexicanos y competitivos, alineados con una idea de crecimiento a mediano plazo. La llegada de Martínez Dupuy no solo suma variantes al ataque, también representa una oportunidad para que el delantero encuentre regularidad y protagonismo en el futbol nacional.

El club fronterizo le dio la bienvenida oficialmente y le deseó éxito defendiendo los colores de los Bravos. Ahora, la pelota está del lado de Luca Martínez Dupuy, quien tendrá en el Clausura 2026 el escenario ideal para demostrar que su potencia y olfato goleador pueden marcar diferencia en la Liga MX.