Lucas Di Grassi confía en ganar por tercera vez en México

La Formula E está de regreso en la Ciudad de México para estrenar la temporada 2023 y presentar con bombo y platillo su nuevo auto, el Gen3, el más potente de toda la historia del automovilismo eléctrico.

Los pilotos no pueden esperar para probar el Gen3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los circuitos más emblemáticos en el deporte motor, y en donde el brasileño Lucas Di Grassi, quien ahora correrá para el equipo de Mahindra, ya ha ganado en dos ocasiones.

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“Es la primera carrera con el nuevo Gen3 y un nuevo desafío para todos. Me gusta mucho este circuito de México y la afición, es una de las mejores carreras del año. Ya he ganado dos veces aquí. Hemos trabajado muy duro durante el invierno y ahora que empieza la temporada, esperamos que todo vaya bien. Queremos empezar esta nueva era sumando buenos puntos”, dijo previo al E-Prix de la Ciudad de México.

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"Los aficionados mexicanos son fantásticos": Oliver Rowland

Junto con la tecnología revolucionaria en la pista, las normas deportivas de la Fórmula E se han actualizado en consonancia con la era Gen3. Un total de vueltas reemplazará el tiempo al establecer una distancia de carrera, con vueltas adicionales añadidas para las interrupciones de las carreras con Safety Car y Full Course Yellow. Estos cambios pondrán a prueba las capacidades de todos los pilotos.

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“Tengo muchas ganas de volver a correr en México. Son momentos emocionantes con el nuevo coche y el cambio de normativa, hay cosas diferentes para aprender. Los test en Valencia fueron muy positivos y miramos con ilusión a la temporada que tenemos por delante. La fiabilidad va a ser clave”, dijo el el coequipero de Di Grassi.

“Los aficionados mexicanos son fantásticos y le aportan mucho a esta carrera. Estoy con mucha ilusión de correr de nuevo en esta ciudad y esperamos empezar el año con un buen resultado. Queremos salir con buenos puntos bajo el brazo”, finalizó Rowland.