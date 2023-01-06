La Formula E vuelve más fuerte a México, una capital del automovilismo

La Formula E estrena su nuevo vehículo el 14 de enero en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en el inicio de la Temporada 9 del serial más importante del automovilismo eléctrico en el mundo.

“En México ya sabéis que tenemos especial cariño con la Formula E, y sobre todo nosotros queríamos crear un impacto mundial en el lanzamiento de un coche que entendemos está en la punta de lanza de tecnología, que está todavía muy lejos de cualquier otro coche eléctrico que hay en el mundo y hacer un lanzamiento delante de 50 mil personas en un sitio como el Hermanos Rodríguez con el Foro abarrotado de gente, entendimos que era el mejor escenario para que tuviera el impacto global que queremos que tenga”, dijo a Azteca Deportes el co-fundador de la Formula E, Alberto Longo.

Ritual NFL El Resumen | Semana 17

Cambios en el formato de competencia

Longo, describe el Gen3 como el mejor auto eléctrico de la historia y por tal motivo, para hacer más espectaculares las carreras, se decidió hacer cambios en el formato de competencia. Los E-Prix serán a número de vueltas para dar libertad de estrategia y preferencia en el balance energético.

“La carrera a vueltas en definitiva puede resultar más atractiva porque hace que los equipos tengan distintas estrategias, sobre todo en el momento quetengamos el pit-stop. Le vamos a llamar un attack to charge (carga para atacar), que básicamente vas a entrar a cargar un poco más de batería en el coche y después vas a tener la posibilidad de hacer más adelantamientos“.

Te puede interesar: La Formula E regresa con nuevo auto a través de Azteca Deportes

La calificación continuará con el formato de la temporada pasada, dos grupos donde los cuatro mejores tiempos de cada sector avanzan a la ronda de eliminación directa de cuartos de final, semifinal y final.

Sin embargo, algo que ya no veremos es el Fanboost, y en su lugar, más adelante en la campaña habrá una nueva modalidad para privilegiar el espectáculo, según lo adelanta Alberto Longo.

“Va a haber una ventana, no te puedo dar mucha información porque obviamente es muy confidencial, pero va a haber una ventana en la cual tú puedas activar ese extra de potencia, una ventana de vueltas, y sí, está más cercana al final pero también se puede hacer desde el principio, pues hay muchas sorpresas que vienen y esas sorpresas las va a traer el booster, esa parada que vamos a tener para hacer esa carga ultra rápida y vamos a tener que esperar un poquito para verlo en la tele”, comentó.

Te puede interesar: VIDEO: Fórmula 1 recuerda los mejores momentos de Checo Pérez en 2022

Cambios en los asientos

Esta campaña llega con numerosos cambios de pilotos. Unos llegaron y otros se fueron, en los equipos también hubo modificaciones y la más relevante es la salida del campeón, Nyck de Vries, pero lejos de ser algo negativo, esto sólo habla bien de lo competente que es es la Formula E.

“Mercedes en su día tomó la decisión de centrar todo su trabajo, todo su esfuerzo en la Fórmula 1 y pues encantado de que hayan tomado esa decisión, yo te digo siempre y cuando hayamos podido reemplazarlo con equipos de la misma o incluso mayor talla, que ha sido el caso de la Formula E. Vamos a tener por primera vez ahí en México el 14 de enero tres equipazos nuevos como Maserati, McLaren y Cupra ABT”.

