Lucas di Grassi se alza con el triunfo en Londres

Londres, Inglaterra. El piloto brasileño Lucas di Grassi, del equipo Rokit Venturi Racing, frustró el doblete del británico Jake Dennis (Avalanche Andretti) este domingo en la segunda carrera del fin de semana de la Fórmula E en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Resumen: E-Prix de Londres R14 | Formula E

Jake Dennis partía desde la pole para anotarse el segundo triunfo consecutivo en casa, donde ya había ganado la temporada pasada, pero Lucas Di Grassi, que salía en el segundo puesto, no le permitió cumplir el sueño del doblete.

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Y eso que el piloto británico aguantó en la primera curva y lideró las primeras vueltas, hasta que ya no pudo más detener a Di Grassi.

El piloto brasileño vio la bandera de cuadros con 3.1 segundos de ventaja respecto a Dennis, con el vigente campeón del mundo, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes), en el tercer cajón del podio tras salir desde la quinta posición.



Stoffel Vandoorne, cerca del campeonato



Su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), concluyó en la cuarta posición tras remontar desde la decimotercera y lidera la Fórmula E con 185 puntos, 36 más que Mitch Evans (Jaguar), por lo que acaricia el título. En la tercera posición del campeonato se encuentra el suizo Edoardo Morata que suma 144 puntos, seguido en la cuarta posición por el francés Jean Erik Vergne que tiene en su cuenta con 128 unidades, lods dos pilotos no consiguieron ninguna unidad en las dos carreras en Londres, el 'top cinco' lo cierra el portugués Antonio Felix Da Costa que tiene 116 puntos.

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Mercedes está al frente de la clasificación de equipos con 291 puntos, ahora con Rokit Venturi en segunda posición (255) tras superar a DS Techeetah (244). El cuarto puesto es de Jaguar con 200 unidades.

Seúl (Corea del Sur), el 13 y 14 de agosto, será la última parada de la Fórmula E.