El Gran Premio de Gallagher no fue para Pato O’Ward

Alexander Rossi (Andretti Autosport) volvió a subir a lo más alto del podio tres años después, imponiéndose este día en un Gallagher GP que alzó a Will Power (Team Penske) al primer puesto de la general de la Indycar y que vio al mexicano Pato O’Ward acabar en la posición 12.

Han pasado cincuenta carreras desde la última ocasión en la que Alexander Rossi cruzó el primero la línea de meta y este sábado el californiano triunfó con mérito, ya que lideró durante 44 de las 85 vueltas en el trazado mixto del histórico circuito de Indianápolis.

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La felicidad en el rostro del piloto de Honda era evidente: "Me siento muy aliviado. Lo siento por Colton (Herta), de verdad. Pero estoy agradecido de que por fin se nos presente esta situación. Mi reconocimiento a Andretti Autosport por seguir creyendo”.

No eligieron Rossi y su equipo un mal escenario para regresar a primer plano. Hacerlo en Indianápolis siempre es especial: "Todavía nos queda algo más por hacer, pero esta siempre fue una gran pista para nosotros, estamos de regreso en casa, en Indianápolis. Eso fue realmente asombroso".



El otro nombre propio del día fue el del danés Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan), segundo clasificado y siempre protagonista durante todo el trazado. Es su primer podio y los puntos obtenidos le permiten marcar diferencias en la general de 'rookies' de la temporada, liderándola con más de veinte puntos sobre el norteamericano David Malukas.

Tercero fue un Will Power que se alza al liderato de la general, demostrando ser el más regular de todos los pilotos pese a tan solo haber ganado un gran premio.

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A falta de cuatro carreras para terminar el campeonato, Will Power aventaja en nueve puntos a un Marcus Ericsson (Chip Ganassi) que en Indianápolis sólo pudo ser undécimo. Tercero es Josef Newgarden (Team Penske) a 32 puntos de la cabeza y cuarto Scott Dixon a 38.



Pato O’Ward involucrado en accidente en la pista

Mantienen opciones remotas de pelear por el campeonato los dos pilotos de habla hispana el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) y el español Álex Palou, que son quinto y sexto respectivamente en la general a 46 y 52 puntos de Power.

El mexicano quedó fuera de aspiraciones en la segunda vuelta al ser golpeado y hacer un trompo con su monoplaza, cayendo hasta la última posición. Un incidente en el que también se vieron involucrados Marcus Ericsson y Jimmie Johnson. O’Ward logró remontar hasta la definitiva duodécima posición.