Rayados: la DURA SANCIÓN que podría recibir Lucas Ocampos tras hacer corte de manga a la afición

Rayados ahora no solo perdió un partido, como ha sido costumbre este torneo. Ahora también perdió el control del momento.

La derrota ante Atlético San Luis en casa terminó con un ambiente pesado en el estadio. El equipo volvió a dejar dudas, la gente reaccionó con abucheos y lo que parecía un cierre incómodo terminó en un problema mucho más grande.

Y todo ocurrió cuando los jugadores se acercaron a aplaudir en la media cancha el apoyo de sus seguidroes, pero la respuesta desde la tribuna fue clara: molestia total de la afición.

YA LARGATE!!!



Siempre te he defendido, se que tienes condiciones, pero tú mayor enemiga es tu mentalidad inmadura.



• Te lesionaste en un scooter andando borracho

• Te lesionas cuando quieres

• Juegas a medio gas

• Ahora le mientas la madre a la afición



Eres un jugador… pic.twitter.com/uL4Rjg36yt — Enzo de Taquito ✨ ⚽🇫🇮 (@Israelbarronm) April 5, 2026

Y justo ahí fue cuando Lucas Ocampos reaccionó. El argentino, visiblemente caliente, hizo un gesto de corte de manga hacia la tribuna que no tardó en circular en redes. En segundos, el tema dejó de ser la derrota y pasó a ser su reacción.

Te puede interesar: Fue la pesadilla de Rayados en la Jornada 13 y América ya lo tiene en carpeta para el Apertura 2026

Rayados tiene una decisión que tomar con Lucas Ocampos

Por ahora no hay una postura oficial, pero dentro del club el tema no pasó desapercibido.

Lo que haga la directiva en las próximas horas será clave. Puede quedar como un momento de frustración… o puede escalar a una sanción interna.

En la mesa hay opciones: multa, llamado de atención fuerte o incluso apartarlo del grupo por algunos días. Nada confirmado, pero estas situaciones en una institución como Rayados no suelen quedarse sin consecuencias.

Te puede interesar: El oscuro presente de Álvaro Fidalgo en Europa pese a brillar con la Selección Mexicana

Rayados se está quedando sin margen de error

El problema es que todo llega en el peor momento.

Rayados no levanta, los resultados no acompañan y la presión empieza a sentirse en cada partido. El equipo se está alejando de los puestos importantes y cada jornada se convierte en una final para el equipo.

En ese contexto, lo último que necesitaban era un conflicto con su propia afición.

El siguiente partido será contra Atlas, y ya no hay mucho espacio para errores.

