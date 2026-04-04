Atlético de San Luis vence 2-1 a Rayados de Monterrey en la Jornada 13 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

En el Estadio BBVA, Rayados de Monterrey cayó 2-1 ante Atlético de San Luis en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026,.

El conjunto regiomontano tomó la ventaja en el marcador con anotación de Urus Dudevic pero la respuesta visitante llegó en el arranque del segundo tiempo. Al minuto 48, João Pedro emparejó el partido tras un centro raso de Salles-Lamonge.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, nuevamente apareció Salles-Lamonge con un centro al área que fue aprovechado por David Rodríguez, quien marcó el gol de la remontada para San Luis en el tiempo agregado.

El resultado representa un impulso importante en lo anímico para el conjunto potosino de cara al cierre de la fase regular del Clausura 2026, mientras que Monterrey deja escapar puntos en casa en un momento clave del torneo.

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¡¡FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡TRIUNFO POTOSINO EN MONTERREY!! 🥹👏🏼



¡¡QUE SEPAN QUE EN SAN LUIS SE LUCHA HASTA EL FINAL!! 🗣️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/dKzyCQfazg — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 5, 2026

Tras la Fecha FIFA de marzo, se reanudan las acciones de la Liga BBVA MX en la jornada sabatina, ahora con un duelo clave desde el Estadio BBVA. Rayados de Monterrey recibe a Atlético de San Luis en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del Clausura 2026.

El conjunto regiomontano llega con la necesidad de hacer valer su localía y mantenerse en la parte alta de la tabla general, en plena lucha por asegurar su lugar entre los primeros ocho que avanzan directamente a la Liguilla de la Liga BBVA MX. Por su parte, el cuadro potosino encara el compromiso con el objetivo de meterse en esos puestos de clasificación directa, en un cierre comlicado de la fase regular.

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En lo futbolístico, Monterrey afronta este encuentro en medio de un proceso de ajustes tras recientes cambios en su estructura, con el interinato de Nico Sánchez, también aprovechando el parón para recuperar jugadores y mejorar su funcionamiento colectivo.

Del otro lado, San Luis se presenta como un rival que suele competir desde el orden defensivo y las transiciones rápidas, con el poderío goleadro de Joao Pedro, características que lo han mantenido en la pelea por la clasificación directa.

Con la eliminación del Play-In mpara este y el acceso directo de los primeros ocho a la Liguilla, convierte este partido en un enfrentamiento clave en la tabla, donde cada punto puede resultar determinante en la definición de los clasificados.

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Pronóstico del partido entre Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis

Monterrey parte como favorito por el nivel plantel y la condición de local, aunque Atlético de San Luis podría complicar el desarrollo con un planteamiento ordenado.

El escenario apunta a un encuentro cerrado, con ventaja para los regiomontanos por marcador de 2-0 o 2-1.