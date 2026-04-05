El oscuro presente de Álvaro Fidalgo en Europa pese a brillar con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo vive un gran presente con la Selección Mexicana. Debutó frente a Portugal en la fecha FIFA de marzo y fue una de las principales figuras de la cancha. También fue titular contra Bélgica en el encuentro jugado en Chicago, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en el esquema de Javier Aguirre. Sin embargo, su presente en Europa no está alineado con su gran momento en el combinado nacional.

El ‘Maguito’ perdió la titularidad de forma inesperada en el Real Betis de España. Su entrenador Manuel Pellegrini no le dio minutos en el empate sin goles ante el Espanyol por la Jornada 30 de LaLiga y sumó su segundo partido consecutivo en la banca sin ingresar al terreno de juego. Anteriormente, tampoco tuvo tiempo de juego en la derrota frente al Athletic Club de Bilbao.

|Crédito: Real Betis / X

Fidalgo ya había perdido la titularidad en la UEFA Europa League al haber sido suplente en el partido contra Panathinaikos de Grecia por los Octavos de Final. No obstante, allí sí le tocó ingresar desde el banquillo y sumó 28 minutos de juego. Su equipo goleó por 4-0 y, a pesar de haber caído por 1-0 en la ida, se quedó con el boleto hacia la siguiente ronda.

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Sin embargo, para recordar la última titularidad del ex América con los sevillanos hay que remontarse al día 15 de marzo, fecha en la que Fidalgo fue titular en el empate contra Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 28 de la Primera División de España. Aquel día jugó un total de 87 minutos y, desde entonces, no volvió a integrar el once inicial.

Fidalgo está centrado en la Selección Mexicana

Ahora mismo, el deseo del ‘Maguito’ es conformar la lista definitiva de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su debut en la fecha FIFA fue más que positivo, pero no sumar minutos en su club podría pasarle factura de cara al futuro. Es posible que Pellegrini haya priorizado darle descanso al futbolista español naturalizado mexicano debido a la buena cantidad de minutos que acumuló con el equipo azteca.

Mientras tanto, Fidalgo se prepara para el próximo compromiso del Betis que se llevará a cabo el día 8 de abril. Será ante el Braga por la ida de los Cuartos de Final de la Europa League, torneo que los andaluces buscarán conseguir a final de temporada.

