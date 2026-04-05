Fue la pesadilla de Rayados en la Jornada 13 y América ya lo tiene en carpeta para el Apertura 2026

El Club América ya comienza a poner sus ojos sobre el próximo torneo dentro de la Liga BBVA MX. El empate frente a Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026 dejó un amargo sabor de boca en las instalaciones de Coapa y, tanto André Jardine como la directiva, ya están planificando a futuro. Uno de los nombres que interesan en Ciudad de México fue figura con su equipo durante este fin de semana.

Se trata de Sébastien Salles-Lamonge, jugador que fue titular en la victoria de Atlético San Luis por 2-1 ante Rayados de Monterrey y que dejó a los regios muy cerca de igualar su peor temporada en la Liga BBVA MX. El volante ofensivo francés se despachó con dos asistencias, siendo totalmente incisivo en el resultado obtenido en el Estadio BBVA. Ahora el América pone sus fichas sobre él.

Sébastien Salles-Lamonge durante la victoria de San Luis sobre Rayados|Atlético San Luis

América evalúa el fichaje de Sébastien Salles-Lamonge

Desde que comenzó el año 2026, las Águilas se han mostrado como un equipo débil en ataque. A pesar del reciente fichaje de Raphael Veiga o la inclusión del canterano Patricio Salas en la delantera, el equipo de Jardine ha tenido dificultades a la hora de crear jugadas peligrosas y esto se ve reflejado en la cantidad de goles anotados del equipo. Con el objetivo de mejorar su ataque, el América buscaría el fichaje del futbolista de San Luis.

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Su contrato con los Potosinos finaliza el 30 de junio de este mismo año, por lo que el francés de 30 años será agente libre una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA. Desde la cúpula más alta del club americanista consideran a Salles-Lamonge como una oportunidad única en el mercado de la Liga BBVA MX. El futbolista europeo ha demostrado resultados en el futbol mexicano y podría llegar completamente gratis al Nido de Coapa.

Sébastien Salles-Lamonge es el objetivo del América para el próximo mercado|Getty Images

En el último tiempo, las Águilas han sufrido económicamente debido a inversiones fallidas como Allan Saint-Maximin como ejemplo más reciente. Por este motivo, la directiva comenzó a evaluar escenarios donde la inversión sea mínima y las probabilidades de éxito sean aún mayores. Salles-Lamonge ingresa en esta lista y podría vestirse de azulcrema pensando en el Apertura 2026.

Los números de Sébastien Salles-Lamonge en el Clausura 2026

Partidos jugados: 13 (todos como titular).

Goles: 2.

Asistencias: 3.

Minutos disputados: 1,167.

Promedio de minutos por encuentro: 90.

A pesar de su edad, la estadística demuestra que Salles-Lamonge puede completar la totalidad de los minutos sin problemas, incluso dando resultados más que positivos dentro del terreno de juego. América podría iniciar gestiones en las semanas siguientes.

