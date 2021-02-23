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Charlotte Flair: belleza en el ring y heredera de un gran legado | FOTOS

Charlotte Flair, es hija del legendario Ric Flair y es una de las mejores luchadoras del mundo, desde hace unos 5-6 años. Belleza, fuerza, técnica y rudeza en el ring.

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