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Galería | Lucha Fighter AAA arrancó con el regresó de Dr. Wagner Jr.

Dr. Wagner Jr. hizo una aparición estelar en el primer evento de este innovador torneo.

Por: Azteca Deportes

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