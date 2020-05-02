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La Park vence a Dr. Wagner Jr. en la Semifinal de Lucha Fighter

LA Park dejó tendido a Wagner; para la Final, avanzaron Chessman, Pentagón Jr. y Psycho Clown.

Por: Azteca Deportes

Lucha Fighter
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