En el marco de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, recordamos a 7 luchadores que marcaron una época con sus personajes de terror que imprimieron en la Lucha Libre AAA.

Gronda: con el simple equipo que simulaba a un demonio con músculos, este gladiador imponía terror a sus rivales, los cuales no podían contener al poderoso luchador, quien por desgracia se lastimó cuando su carrera iba en ascenso.

La Parka: La máxima creación de Antonio Peña fijó un precedente en cuanto a ídolos se trata. Con más de 20 años dándole vida a esta huesuda que evoca a la muerte, La Parka es uno de los que no pueden faltar. #FuerzaParka

Dave the Clown: El luchador Dave the Clown ha venido emergiendo como uno de los gladiadores poderosos y más desafiantes. Desde su salida, este luchador utiliza una música tétrica para atemorizar en las arenas.

La Hechicera: La luchadora fue demoledora a finales de los noventas y principios de los dosmiles. Con su peso derrotó a cualquier cantidad de rivales.

Monster con Chucky: Esta pareja fue de miedo y enfrentó a muchos luchadores mientras estaban activos en Triple A. La mancuerna que hacían causaban temor a los rivales, pero felicidad en los niños por la curiosidad de Chucky.

Leatherface: El luchador rudo sí que fue imponente, pues desde su presentación presumía del poder de su motosierra. Este luchador estaba cerca de los dos metros y junto con su equipamiento causaba temor.

Jason: Otro luchador con credenciales, poder y talla fue Jason, quien con su máscara evocaba al personaje de terror y vaya que lo lograba en las luchas. Solía presentarse con Jason como pareja y enfrentaba constantemente a Gronda, gladiador que se lesionó precisamente en una contienda ante Jason.