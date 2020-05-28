Auténticas leyendas que fueron parte de la Lucha Azteca AAA.

Estas son algunas de las personalidades que formaron parte de las historia de la lucha libre mexicana.

Varias de las leyendas de la lucha libre mexicana han sido parte de la AAA. Luchadores que se han inmortalizado y se han vuelto icónicos en el que es considerado como uno de los deportes más populares en todo México.







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Rey Misterio Jr.

Rey Misterio Jr. logró sorprender a propios y extraños con su estilo aéreo, mostrando una calidad y precisión nunca antes vista en la lucha libre profesional mexicana.

Considerado un elemento base de la empresa, estuvo en luchas preliminares los primeros años de existencia de la misma, aunque en este tiempo tuvo suficiente para ganar varias luchas de apuestas, y participar en uno de los combates estelares en su último evento magno en AAA: Triplemanía IV tercera fase.

Al partir de AAA rumbo a Estados Unidos se asentó en WCW. Trabajó en la AAA de 1992 y 1995.

Eddie Guerrero

El Gringo Loco fue uno de los luchadores más populares de todo AAA. Su llegada a la compañía fue en 1993, Eddie se consolidó rápidamente como ídolo, para más tarde integrarse de lleno con Love Machine y Konnan en el grupo pionero dentro de la visión moderna de las facciones en la lucha libre: Los Gringos Locos.

Guerrero es un elemento que siempre será recordado por su calor, su grandeza y las grandes batallas que dejó como legado para todos los fans de este deporte.

Blue Panther

El “Maestro Lagunero” es uno de los luchadores con más clase de la lucha libre mexicana, un maestro en toda la extensión de la palabra. Su rivalidad contra Love Machine es una de las más recordadas e icónicas. Fue parte de la AAA en dos etapas.

Abismo Negro

El Rey del Martinete protagonizó gran parte de los momentos más memorables en la historia de la Lucha Libre AAA, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados por los aficionados. El aerosol y el encendedor su firma característica al momento de subir a los encordados.

Abismo Negro fue inducido al Salón de la Fama AAA ante la presencia de su esposa e hijos en una ceremonia sumamente emotiva durante Triplemanía XXI.

El Perro Aguayo

Don Pedro se hizo un ícono de la lucha libre, además de ser campeón Mundial de Peso Ligero de la WWF. Fue de los grandes protagonistas en las primeras ediciones de la marca Triplemanía. Una verdadera leyenda que en la década de los 90 fue toda una estrella de AAA.

Por: Mauricio Ventura

Twitter: @MauVM92

