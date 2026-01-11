Lucha Libre AAA estrena nuevo logo tras la compra de WWE y ha dejado sorprendidos a los aficionados

Tras meses de especulaciones, rumores y supuestas imágenes que revelaban la nueva imagen de Lucha Libre AAA ahora siendo parte de WWE, desde las redes oficiales de la compañía de origen mexicano se ha conocido el nuevo logo de AAA.

Rumores decían que WWE siendo dueño de AAA cambiaría drásticamente la imagen, que buscarían ponderar sus presencia en el logo y hasta hacer una mezcla entre las tres 'A' de la AAA con la W de la otra empresa.

Pero en realidad el cambio no fue brutal, pero sí preciso y sin dejar lugar a dudas, WWE es dueño de AAA y en el nuevo logo se respeta la esencia, pero de forma discreta descansa arriba el logo de la WWE.

Todo esto sobre una imagen que evoca al Calendario Azteca o algo parecido para subrayar los orígenes de México y que se podría entender que eso no se perderá.

WWE podría tener gran evento en México durante el 2026

La WWE que ahora tiene a la AAA, podría lanzarse a armar un evento del cual no se tengan antecedentes en México.

Ya Undertaker trabaja como el líder creativo y estuvieron en México operando en fácilmente 5 eventos , pero para este 2026 ademas de Rey de Reyes, Triplemanía, Verano de Escándalo, Guerra de Titanes y Héroes Inmortales, se cree que WWE podría venir no solo con un Super Show.

WWE podría tener un evento de RAW o Smack Down o hasta los dos, o bien, hasta uno de sus PPV, pero eso parece un tanto lejano.