ANDRADE regresaría pronto a luchar en México de la mano de AEW

El luchador Andrade El Ídolo, regresó el miércoles al ring en Estados Unidos, de la mano de la empresa AEW en la primera emisión de DYNAMITE del año 2026, aparición con la cual se acerca mucho más su retorno a México con el Consejo Mundial de Lucha Libre, con lo que parece cuestión de tiempo para verlo de vuelta en la Arena México.

Andrade El Ídolo, quien estuvo en TV Azteca y rompió el silencio sobre sus problemas legales con WWE explicó en aquella visita a DEPOR TV, que solo se necesitaban unos documentos para poder volver al ring con AEW, pues entre equipos de abogados ya se habían puesto de acuerdo para cerrar la polémica.

Esto concluyó en los últimos días, pues luchó en Japón este 2026 con NJPW, empresa japonesa que tiene un vínculo muy grande con AEW y después viajó a los Estados Unidos, logrando su primer presentación del año con AEW este miércoles, apareciendo de sorpresa con la Don Callis Family.

Regreso al CMLL, está próximo para Andrade El ídolo

Este acuerdo legal y debut en NJPW y AEW acerca mucho más los caminos para que el luchador Andrade El ídolo pueda regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa que lo encumbró y le abrió la puerta para irse a WWE años atrás.

El luchador Andrade, en su visita a TV Azteca explicó que por los acuerdos entre empresas y sinergia, con mucho intercambio de luchadores también era muy latente que una vez que se arreglaran sus problemas, podría surgir una fecha para reaparecer en México.