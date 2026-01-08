WWE y AEW, prepararían SUPER EVENTOS para el 2026 en México como nunca antes ha sucedido

El 2026 podría ser de un impacto máyusculo en la lucha libre en México en el que las empresas líderes WWE y AEW, podrían tener en sus planes traer eventos mucho más relevantes a suelo mexicano, considerando la sinergia de WWE con la AAA siendo los dueños, y la relación muy cercana de AEW con el CMLL.

Te podría interesar: Este fue el mensaje de Andrade le mandó a Charlotte Flair

El dueño de AEW, Tony Khan informó en sus redes sociales hace unos días, que busca repetir el Grand Slam en México, el cual ocurrió en 2025 y fue un éxito en la Arena México y advirtió que la sociedad que tiene con los directivos de la lucha libre en la Colonia Doctores lo motivan a tener muy puesta la mira en un evento más durante el 2026.

De forma extraoficial, se especula que FORBIDDEN DOOR podría ocurrir en México aunque el verano será una temporada difícil por el euforia del Mundial y tanto realizarlo en Estados Unidos o en México es un activo muy importante.

Lo que es un hecho es que en el caso de AEW y CMLL la sinergia es tal, que Andrade El Ídolo puede estar en esos planes para impulsar eventos en México junto a las grandes estrellas que eventualmente se sumarían.

WWE, tendría serías intenciones de realizar gran evento en México

WWE compró en el 2025 a la AAA y realizó eventos en conjunto, especialmente aquel que se celebró en la Arena Ciudad de México el 26 de julio con Penta, Gunther, Mr Iguana, la luchadora y campeona Stephanie Vaquer y más estrellas.

Previo a las contiendas, Ángel Garza charló con los medios de comunicación y avisó que WWE tiene una clara intención de realizar algo más grande en México, y eso podría ser uno de sus eventos de PPV, pero como parece aún complicado, sí podría haber EN VIVO eventos de Smack Down o Raw, o inclusive los dos en viernes y lunes.

El talento de la AAA y el de WWE y confrontarlos en noches inolvidables, son el activo más grande con el que la compañía forjada por la familia McMahon se animaría a hacer esos super eventos.