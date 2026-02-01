/luchador-es-despedido-por-aparecer-uniformado-como-el-ice

La polémica se instaló en el mundo de la lucha libre profesional luego de un episodio que generó fuerte rechazo en redes sociales. En un ambiente donde la provocación suele ser parte del espectáculo, un luchador cruzó una línea sensible al aparecer con una caracterización asociada al ICE (Immigration and Customs Enforcement) de Estados Unidos.

Dinamarca, apoyada por su afición en su primera práctica

El hecho ocurrió durante un evento de Real Canadian Wrestling ( RCW ) en Edmonton, Canadá, cuando Kato The Luchador ingresó al ring con una vestimenta que hacía alusión directa al ICE (Immigration and Customs Enforcement): la agencia estadounidense de control migratorio. La escena se viralizó y desató críticas.

La reacción de RCW: despido de Kato The Luchador y comunicado oficial

En las redes sociales comenzó a circular una crítica hacia el luchador:

"Un hombre fue asesinado hoy a plena luz del día. Era la segunda persona solo este mes. Usar eso para generar ‘heat’ en un show de lucha es de cobardes y minimiza la injusticia que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Cada persona involucrada en este evento debería estar avergonzada. Si se quedaron de brazos cruzados y permitieron que esto sucediera, son cómplices. Repugnante. Vergonzoso. Deplorable".

Frente al impacto negativo que generó el acto, la RCW emitió un comunicado en el que anunció la desvinculación inmediata del luchador. La empresa aclaró que la caracterización no fue autorizada ni conocida previamente por la organización y que tomó conocimiento de la situación una vez que el luchador ya se encontraba en el ring.

"RCW no avala, aprueba, ni tuvo conocimiento previo de las acciones presentadas por el luchador en cuestión. La representación que involucra a dicho grupo no fue comunicada a la dirección y era desconocida para la organización", señaló la institución en su declaración.

Una publicación anónima de Instagram Stories que circula en Internet critica el acto de Kato The Luchador. pic.twitter.com/W6fe5MjsT2 — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 28, 2026

Kato The Luchador se disculpó y asumió la responsabilidad

Luego del escándalo, el propio Kato The Luchador se expresó a través de sus redes sociales, donde asumió la responsabilidad por lo ocurrido y desligó por completo a la empresa. En su mensaje explicó que tomó la decisión de cambiar su música y vestimenta sin consultar a la directiva de RCW.

"Me disculpo sinceramente por mis acciones y asumo plena responsabilidad por ellas. Estas acciones fueron mías propias y no reflejan las opiniones o valores de Real Canadian Wrestling", escribió el luchador. También afirmó que no apoya al ICE ni a sus acciones y agradeció a la organización por aclarar que no tuvo participación en la polémica.