WWE: Así fue el Royal Rumble que salió mal por CULPA de John Cena

Hace más de dos décadas, más precisamente en el año 2005, la WWE vivió uno de los momentos más polémicos en la historia de la empresa dentro de un Royal Rumble. Por tal motivo, y considerando que una nueva edición se acerca este fin de semana, vale recordar la vez en que John Cena casi echa a perder un evento.

Todo ocurrió en uno de los Royal Rumble más importantes de los últimos años, mismo que trajo como últimos finalistas a John Cena y Batista, quienes quedaron solos en el ring. La WWE tenía previsto un final claro y contundente; sin embargo, la situación escaló a niveles insospechados luego de la falla de ambos luchadores.

Royal Rumble 2005, el evento de la WWE que casi arruinan Batista y John Cena

En esencia, vale decir que el ganador de esta edición del Royal Rumble 2005 tuvo que ser Batista, quien en esos momentos estaba recibiendo un empujón importante por parte de la empresa. No obstante, la situación dio un giro radical cuando, en medio de una llave, ambos luchadores cayeron por encima de la tercera cuerda al mismo tiempo.

La preocupación se podía ver en los réferis, mismos que no sabían qué hacer. A fin de ganar un poco de tiempo, unos de estos tomaban como victorioso a Batista, mientras que otros más le daban el triunfo a John Cena. Fue así cuando, después de un corto periodo de tiempo, Vince McMahon salió a la arena para poner orden ante tal situación.

Luego de lo ocurrido, se optó por reinaugurar las acciones en medio de la expectación de la gente, la cual no sabía qué había ocurrido. Al final, el combate resultó como se esperaba y fue Batista quien pudo eliminar a John Cena, en uno de los eventos más recordados en la historia de la WWE.

20 años después, John Cena tuvo su última participación en Royal Rumble

Cual si se tratara de una obra del destino, la última participación de John Cena se dio exactamente 20 años después en el Royal Rumble 2025. En dicha ocasión el luchador también llegó a la gran final del evento, aunque perdió luego de ser aventado por un Jey Uso que, a la postre, se quedó con esta edición.