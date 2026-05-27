Luchador Piloto Suicida sale a DESMENTIR SU MUERTE

El luchador Piloto Suicida ha salido a desmentir en un video que esté muerto, como se ha dicho en redes sociales desde el pasado domingo. El luchador de Los Angeles, California ha dado una postura que pocos esperaban, pero sintió urgente la necesidad de salir y dar la cara ante la polémica y confusiones.

Piloto Suicida, con cuatro décadas como luchador, ha revelado que muchos mensajes, condolencias, y llamadas le han llegado en las últimas horas, pero explicó que todo se debió a una confusión propia de la lucha libre.

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El Piloto Suicida no ha muerto, al menos el de Estados Unidos

El luchador enmascarado Piloto Suicida recalcó que él está vivo y sano, y que no tuvo ningún accidente en el ring recientemente. Aclaró que el Piloto Suicida que murió y que lamenta la situación, es otro que usaba el mismo nombre.

Ese tipo de situaciones en el deporte de la lucha libre suelen ocurrir, que existan luchadores con el mismo nombre en diferentes lugares del mundo, pero sin ir tan lejos, fue una confusión similar a la que hubo cuando La Parka murió y muchos creyeron que había sido LA PARK.

Ahora con esta aclaración del Piloto Suicida, los seguidores de la versión del personaje de Los Angeles pueden estar tranquilos.

¿Qué le pasó a Piloto Suicida de Juárez?

El Piloto Suicida del norte de México, tenía por nombre José Calzada Salazar. A sus 56 años intentó un movimiento temerarío lanzándose desde la tercera cuerda en una especie de mortal hacia atrás que no salió como esperaba y salió impactado ante el suelo de la Arena Internacional Ciudad Juárez.

La caída le provocó una lesión que prácticamente le cortó la vida en instantes al caer y pegarse en la cabeza en su movimiento hacia atrás lesionando también las cervicales.