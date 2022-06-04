Importantes movimientos dentro del París Saint-Germain

París, Francia. Inician los cambios en el equipo del París Saint-Germain (PSG) para la próxima temporada de la Ligue 1 y para la búsqueda de conseguir por fin la Champions League.

Capítulo 4: Ascenso a la gloria | El día que transformó la historia

El portugués Luis Campos, cercano al astro francés Kylian Mbappé y a su familia, será el que tome el control del proyecto deportivo del París Saint-Germain (PSG), sustituyendo al brasileño Leonardo, quien estaba en el cargo desde 2019, publicó hoy la prensa francesa.

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Aunque el equipo parisino todavía no ha emitido un comunicado oficial, los medios locales confirmaron la contratación del portugués.

Luis Campos, de 57 años, ha estado como director deportivo y analista de varios clubes europeos desde 2005, entre ellos el Real Madrid, como observador en la época del técnico luso José Mourinho, y el Porto, mientras que como director deportivo ejerció en la escuadra del Mónaco (campeón de Liga en 2017) y el Lille (consagrado en 2021).

Al nuevo director deportivo del PSG, se le atribuye el descubrimiento de jugadores como Bernardo Silva, Fabinho, James Rodríguez y Pepe.

Durante su estancia en el Mónaco, al que contribuyó a hacer campeón en 2017, tejió una complicidad con el clan Mbappé.

Kylian Mbappé continuará en la concentración de Francia

Por otra parte, Kylian Mbappé se mantendrá en el grupo de la selección francesa luego de padecer molestias físicas en el partido que disputaron con la selección de Dinamarca en el cual los galos cayeron por marcador de 1-2.

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El que deja la concentración de Francia es el defensa del Manchester United Raphael Varane ya que sufre una lesión en los isquios (Conjunto de músculos que se encuentran en la parte trasera del muslo). En su lugar lo tomará el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté.

La selección de Francia se enfrenta el lunes 6 de junio a su similar de Croacia en Split, en encuentro del grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el que ya estará al mando el seleccionador Didier Deschamps, ausente ante Dinamarca en el Estadio de Francia por el fallecimiento de su padre el martes pasado.

