Shakira y Gerard Piqué han confirmado su separación

Después de 12 años de relación, una canción y dos hijos (Milán 9 y Shasha 7) la historia de amor ha llegado a su fin. Las celebridades se conocieron en 2010 después de la grabación del video de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. A primera vista la cantante confirmó al programa español “El hormiguero” que quedó flechada al conocerlo.

Durante ese mundial el futbolista prometió que ganaría la Copa del Mundo para poderle ver en la final y así fue, España derrotó a los Países Bajos con un marcador 1 a 0 consiguiendo así su primera y única Copa.

El declive de la relación de Shakira y Piqué

En el 2022 el nombre de ambos ha estado presente en todos los medios de comunicación. La colombiana tiene cuentas pendientes con Hacienda en Barcelona y el futbolista se ha visto envuelto en polémicas de audios, conversaciones y documentos al recibir una fuerte cantidad de dinero por cerrar un acuerdo de celebración de la Supercopa en Arabia Saudí junto con el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales. Además, se suman supuestos rumores de infidelidad por parte del defensa.

Shakira se ha mantenido al margen de dar declaraciones con los problemas que enfrenta con el gobierno español mientras que Piqué ha declarado que no ha hecho nada fuera de lo legal.

Desde el comienzo de su relación la cantante se instaló en Barcelona y mostró su apoyo al defensa, dos años después de relación nació su primer hijo y dos años más tarde nacería su segundo hijo. Hasta donde se sabe, nunca estuvieron casados por lo que eso no parecería ser un inconveniente ahora.

La cantante ha estado mucho más presente en el medio artístico en los últimos meses asistiendo a programas de televisión, alfombras rojas y estrenando canciones. Su carrera parecía estar en pausa y con esporádicas colaboraciones con cantantes del género reguetón pero tras todo el escándalo pareciera que esta lista para volver a los escenarios. Mientras tanto el futbolista parece encontrarse en un bache en carrera deportiva pues hay rumores en donde se dice que se deberá negociar por una baja en su sueldo del club blaugranes.

La última canción de Shakira, ¿una indirecta?

La colaboración más reciente de Shakira se dio el 21 de abril con el cantante puertoriqueño, Rauw Alejandro y lleva por nombre “Te felicito”, desde que comenzaron los rumores de separación las redes sociales explotaron para afirmar que un fragmento de la canción llevaba dedicatoria:

“Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda



Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti”

Parece ser que la historia de amor que comenzó ilusionando a muchas personas hoy ha llegado a su final y la canción “Me enamoré” que se había escrito para el futbolista ahora pasará a la lista de composiciones que la cantante ha hecho sus exparejas.

