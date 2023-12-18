Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Santiago Giménez se encontrará con el portugués José Mourinho

El delantero mexicano Santiago Giménez volverá verle la cara al técnico portugués José Mourinho rumbo a los dieciseisavos de final de la Europa League

Santiago Giménez

Escrito por: Fernando Campos

El delantero mexicano Santiago Giménez volverá verle la cara al técnico portugués José Mourinho rumbo a los dieciseisavos de final de la Europa League.

 

Feyenoord vs Roma es el enfrentamiento más destacados de la eliminatoria de dieciseisavos, cuyo sorteo tuvo lugar en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza).

 

También te puede interesar: Resultados del sorteo para ‘octavos’ de Champions League

Por tercer año consecutivo se encuentran Feyenoord y Roma en torneos europeos

El conjunto romano y el actual campeón neerlandés ya se encontraron hace dos campañas en la final de la Conference League y la pasada en la semifinal de la Europa League.

En ambas ocasiones salió victorioso el equipo de Mourinho, que en la lucha por este último título cedió ante el Sevilla en los penaltis.

En esta ocasión se encuentran en este denominado 'play off' después de que la Roma acabara segundo del grupo G de la Europa League y el Feyenoord, campeón de esta competición en 1974 y 2002, fuera tercero de su grupo de la Champions League.

Otro enfrentamiento destacado es la del Milan que se encontrará con el Rennes, al que una curiosa jugada al final del partido contra el Villarreal (gol anulado después de que el balón en una falta volviera al lanzador sin que nadie lo tocase) le privó de acabar como líder y pasar directamente a octavos.

Los partidos se disputarán los días 15 y 22 de febrero. Los ganadores entrarán en el sorteo de octavos del 23 de febrero junto a los primeros clasificados de la fase de grupos de la Europa League: West Ham, Brighton, Liverpool (Inglaterra), Rangers (Escocia), Atalanta (Italia), Villarreal (España), Slavia Praga (República Checa) y Bayer Leverkusen (Alemania).

 

-Encuentros de dieciseisavos de la Europa League

Feyenoord (Países bajos) vs Roma (Italia)

Milan (Italia) vs Rennes (Francia)

Lens (Francia) vs Friburgo (GER)

Young Boys (SUI) vs Sporting Lisboa (Portugal)

Benfica (Portugal) vs Toulouse (Francia)

Braga (Portugal) vs Qarabag (Azerbaiyán)

Galatasaray (Turquía) vs Sparta Praga (República Checa)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs O. Marsella (Francia)

 

También te puede interesar: México tiene asegurado 2 equipos para el Mundial de Clubes 2025

Resumen: América 3-0 Tigres | Final de vuelta | Apertura 2023

Tags relacionados
Feyenoord

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP