Santiago Giménez se encontrará con el portugués José Mourinho

El delantero mexicano Santiago Giménez volverá verle la cara al técnico portugués José Mourinho rumbo a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Feyenoord vs Roma es el enfrentamiento más destacados de la eliminatoria de dieciseisavos, cuyo sorteo tuvo lugar en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza).

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Por tercer año consecutivo se encuentran Feyenoord y Roma en torneos europeos

El conjunto romano y el actual campeón neerlandés ya se encontraron hace dos campañas en la final de la Conference League y la pasada en la semifinal de la Europa League.

En ambas ocasiones salió victorioso el equipo de Mourinho, que en la lucha por este último título cedió ante el Sevilla en los penaltis.

En esta ocasión se encuentran en este denominado 'play off' después de que la Roma acabara segundo del grupo G de la Europa League y el Feyenoord, campeón de esta competición en 1974 y 2002, fuera tercero de su grupo de la Champions League.

Otro enfrentamiento destacado es la del Milan que se encontrará con el Rennes, al que una curiosa jugada al final del partido contra el Villarreal (gol anulado después de que el balón en una falta volviera al lanzador sin que nadie lo tocase) le privó de acabar como líder y pasar directamente a octavos.

Los partidos se disputarán los días 15 y 22 de febrero. Los ganadores entrarán en el sorteo de octavos del 23 de febrero junto a los primeros clasificados de la fase de grupos de la Europa League: West Ham, Brighton, Liverpool (Inglaterra), Rangers (Escocia), Atalanta (Italia), Villarreal (España), Slavia Praga (República Checa) y Bayer Leverkusen (Alemania).

-Encuentros de dieciseisavos de la Europa League

Feyenoord (Países bajos) vs Roma (Italia)

Milan (Italia) vs Rennes (Francia)

Lens (Francia) vs Friburgo (GER)

Young Boys (SUI) vs Sporting Lisboa (Portugal)

Benfica (Portugal) vs Toulouse (Francia)

Braga (Portugal) vs Qarabag (Azerbaiyán)

Galatasaray (Turquía) vs Sparta Praga (República Checa)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs O. Marsella (Francia)

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