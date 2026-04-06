Llegó como fichaje bomba a Cruz Azul, pero solo tiene 8 goles en 18 meses con el club

La Liga BBVA MX volvió luego de un par de semanas de espera y, ante el cierre de la temporada regular, Cruz Azul es uno de los equipos que aún aspira al liderato del Clausura 2026, mismo que le ayudaría a llegar de la mejor forma posible a la ronda de cuartos de final.

cruz azul

La buena temporada de Cruz Azul deriva del gran nivel que han mostrado la mayoría de sus futbolistas. Sin embargo, uno de estos ha destacado en el apartado negativo, pues pese a las constantes oportunidades que recibe no ha logrado mantener la regularidad que desearía en el campo.

Luka Romero, ¿el fichaje que ha quedado a deber en Cruz Azul?

Fichado por Cruz Azul a inicios del año pasado, Luka Romero ya suma su tercer torneo como refuerzo del conjunto celeste, mismo que lo sacó directamente el Milán de Italia y que lo trajo a la Liga BBVA MX con la intención de convertirlo en un elemento vital de tres cuartos del campo en adelante.

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Luka Romero llamó poderosamente la atención de Chivas; sin embargo, fue Cruz Azul quien puso el dinero sobre la mesa para ficharlo. Tristemente para su causa, el mexicano de nacimiento no ha logrado consolidarse como titular absoluto pese a las oportunidades que ha recibido de la mano de Nicolás Larcamón.

Esto deriva, en parte, de la formación pues por el DT argentino en donde Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela son prácticamente inamovibles en el centro del campo. Por tal motivo, se espera que Luka pueda demostrar su mejor nivel a partir de los cuartos de final del Clausura 2026.

¿Cuáles son los números de Luka Romero en Cruz Azul?

Desde su llegada a Cruz Azul en enero del 2025 a cambio del Milán por poco más de 3 millones de euros, según Transfermarkt, Luka Romero suma poco más de 2,200 minutos en el terreno de juego, mismos que se distribuyen en 59 duelos. En estos juegos, el mediocampista registra ocho goles y tres asistencias.