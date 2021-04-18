Lydia Ko vuelve a la victoria en el Lotte Championship

El golf femenino celebra el regreso de una de la neozelandesa Lydia Ko, quien se coronó en el Lotte Championship, del LPGA Tour, tres años después de su última victoria.

A pesar de la sequía de títulos, Lydia Ko se mostró con mucha solidez este domingo. Con total de 28 bajo par, que incluyó en la semana 29 birdies y un solo bogey para acumular 260 golpes con tarjetas de 67, 63, 65 y 65.

La contundencia del regreso de Ko, quien cuenta ya con 16 victorias en la LPGA, entre ellas dos grandes, quedó expresada en la distancia de siete golpes que sacó al grupo de segundas clasificadas, que contaba con jugadoras como Inbee Park, quien dominó el circuito en su momento; Sei Young Kim y Nelly Korda. Las números 2, 3 y 4 del mundo. Completaba ese grupo la irlandesa Leona Maguire.

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Lydia Ko is back in the winner's circle 🏆



Check out the highlights from her final round 65 at the @LPGALOTTE 👇 pic.twitter.com/ZJ9T9UfUym — LPGA (@LPGA) April 18, 2021

Lydia Ko sólo dejó tres hoyos en el campo a los que no pudo hacerle birdie a lo largo de la semana, los dos pares 3 de la primera vuelta (5 y 8) y el 13. Su actuación, además, se encadena con la última vuelta del ANA Inspiration, el primer grande del año de hace dos semanas, en el que la jugadora nacida en Corea del Sur firmó 62 golpes, récord para una vuelta final en la historia de los Majors, lo que supone un total de 38 bajo par en los últimos 90 hoyos que ha disputado.

Lydia Ko's Tour wins through the years:



2012: 🏆

2013: 🏆

2014: 🏆🏆🏆

2015: 🏆🏆🏆🏆🏆

2016: 🏆🏆🏆🏆

2018: 🏆

2021: 🏆



And she's only 23 years old. pic.twitter.com/WaphDLxLoP — LPGA (@LPGA) April 18, 2021

La chica que sorprendió al mundo en 2012 al ganar con 15 años el Abierto de Canadá, con Inbee Park, segunda, precisamente, parece estar de vuelta de la mano de Sean Foley, el entrenador que tuvo Tiger Woods en su época dispersa y binomio del que no salió ninguna victoria en un grande.

A una semana de su vigesimocuarto cumpleaños, Ko ha conseguido su primera victoria desde el Mediheal Championship de 2018 y ha vuelto a saborear las mieles del triunfo 1084 días después.

Days between victories:@JordanSpieth - 1,351

Hideki Matsuyama - 1,344

Lydia Ko - 1,084



Back to their winning ways. 🏆 pic.twitter.com/E612l5l0SK — PGA TOUR (@PGATOUR) April 18, 2021

“Cuando estás en la posición de ganar y no lo consigues, te entran las dudas. Me dije que no, que me mentiría a mí misma si dudara de mí”, expresó Ko tras su victoria.

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“Hay veces en las que no sabes si vas a volver a estar en una dinámica ganadora”, mencionó, tras señalar los ejemplos de Jordan Spieth y Hideki Matsuyama. “Me dieron esperanza para saber que quizá podría seguir su camino”, aseguró Ko.

