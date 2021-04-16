Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Fernanda Lira termina tercera en el Wichita Falls Championship

La mexicana Fernanda Lira finalizó en la tercera posición del Wichita Falls Championship, evento del Women’s All Pro Tour.

Fernanda Lira terminó en tercer lugar del Wichita Falls Championship

Escrito por: Azteca Deportes

Después de 36 hoyos jugados en el Wichita Falls Championship, María Fernanda Lira tenía el liderato del torneo y salía a la ronda final con una ventaja de un golpe. Sin embargo, su tarjeta de 72 (+1) la dejaría en el tercer lugar de la competencia.

La mexicana hizo birdie en el par-3 del hoyo 2 y parecía que tomaba el control del torneo. Lamentablemente, un bogey en el 9 la devolvería al par de la cancha. Al inicio de la vuelta, en el par-5 del 10, cometería su segundo error del día. En el 14 recuperaría el golpe perdido, pero nuevamente un par-5, en este caso el del hoyo 15, le costaría caro, ya que se anotaría doble bogey.

En su intento por meterse a la pelea por el título haría birdie en el 16, pero no sería suficiente para dar alcance a las punteras. Con rondas de 73, 67, 72, acumulado de uno bajo par, María Fernanda Lira terminó en el tercer lugar de la competencia.

La pelea por el título fue entre la estadounidense Binny Lee y la canadiense Selena Costabile, quienes finalizaron el campeonato con un total de dos bajo par y tuvieron que definir a la ganadora en un desempate a muerte súbita.

Lee llegaba con la confianza de haber hecho la mejor ronda del día, un 66(-5) con siete birdies y dos bogeys. Mientras que, Costabile firmó una jornada bastante sólida con 69 (-2), que incluyó tres birdies y un solo bogey.

En el primer hoyo de playoff la estadounidense Binny Lee embocó un putt de aproximadamente dos metros y medio para birdie y se consagró como la campeona del Wichita Falls Championship.

Las dos competidoras que concluyeron en la mejor posición de la tabla general recibieron una exención para disputar el Garden City Charity Classic, evento del Symetra Tour, gira de ascenso al LPGA Tour, que se jugará del 30 de abril al 2 de mayo en Garden City, Kansas.

Otras mexicanas que vieron acción en el Wichita Falls Championship fueron:
T9 Brenda González +3
T18 Flor Canedo +7
T28 Nicole Autrique +12
T35 Ana Paula Valdés +13
T41 Ana Ruiz +14

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP