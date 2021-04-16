Fernanda Lira termina tercera en el Wichita Falls Championship

Después de 36 hoyos jugados en el Wichita Falls Championship, María Fernanda Lira tenía el liderato del torneo y salía a la ronda final con una ventaja de un golpe. Sin embargo, su tarjeta de 72 (+1) la dejaría en el tercer lugar de la competencia.

La mexicana hizo birdie en el par-3 del hoyo 2 y parecía que tomaba el control del torneo. Lamentablemente, un bogey en el 9 la devolvería al par de la cancha. Al inicio de la vuelta, en el par-5 del 10, cometería su segundo error del día. En el 14 recuperaría el golpe perdido, pero nuevamente un par-5, en este caso el del hoyo 15, le costaría caro, ya que se anotaría doble bogey.

En su intento por meterse a la pelea por el título haría birdie en el 16, pero no sería suficiente para dar alcance a las punteras. Con rondas de 73, 67, 72, acumulado de uno bajo par, María Fernanda Lira terminó en el tercer lugar de la competencia.

La pelea por el título fue entre la estadounidense Binny Lee y la canadiense Selena Costabile, quienes finalizaron el campeonato con un total de dos bajo par y tuvieron que definir a la ganadora en un desempate a muerte súbita.

Lee llegaba con la confianza de haber hecho la mejor ronda del día, un 66(-5) con siete birdies y dos bogeys. Mientras que, Costabile firmó una jornada bastante sólida con 69 (-2), que incluyó tres birdies y un solo bogey.

En el primer hoyo de playoff la estadounidense Binny Lee embocó un putt de aproximadamente dos metros y medio para birdie y se consagró como la campeona del Wichita Falls Championship.

Las dos competidoras que concluyeron en la mejor posición de la tabla general recibieron una exención para disputar el Garden City Charity Classic, evento del Symetra Tour, gira de ascenso al LPGA Tour, que se jugará del 30 de abril al 2 de mayo en Garden City, Kansas.

Otras mexicanas que vieron acción en el Wichita Falls Championship fueron:

T9 Brenda González +3

T18 Flor Canedo +7

T28 Nicole Autrique +12

T35 Ana Paula Valdés +13

T41 Ana Ruiz +14

