¡LAMENTABLE! Esposa de Sergio Canales recibe amenazas de muerte tras la Leagues Cup 2025

Monterrey fue eliminado de la Leagues Cup 2025. Luego del duelo de la Jornada 3 frente a Charlotte, en el que Rayados fue superado por marcador de 2-0, la esposa de Sergio Canales dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte mediante redes sociales, pues el futbolista español ha sido criticado por su desempeño desencadenando reacciones de violencia detrás de las pantallas.

En una historia de Instagram publicada por Cristina Llorens, pareja del mediocampista, se hizo pública una conversación en la bandeja de entrada en la que una persona le desea la muerte a Sergio Canales y su familia, motivo por el que la esposa del futbolista no se quedó callada.

“No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por esto necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz, aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, fue el texto de Cristina Llorens como respuesta al exponer los mensajes que ha recibido en redes sociales.

Números de Sergio Canales con Monterrey

A lo largo de la Leagues Cup 2025, Sergio Canales tuvo un registro de 210 minutos de actividad, mismos en los que pudo colaborar con dos goles .

Desde su llegada a Monterrey, el mediocampista de 34 años de edad tiene una marca de 88 partidos jugados en los que ha hecho 33 goles y repartido 18 asistencias.

Tras culminar la participación de Rayados en la Leagues Cup 2025, el equipo de ‘La Pandilla’ dirigido por Domènec Torrent tiene como rival al Club León en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, compromiso a disputarse el lunes 11 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

