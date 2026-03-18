Tiene 19 años, es mexicano, le anotó a Chivas y lo llaman el nuevo Erling Haaland

El futbol mexicano podría estar ante una de las joyas más interesantes que ha tenido en los últimos años. Se trata de un centro delantero azteca que cuenta con 19 años, que tiene doble nacionalidad, que ya sabe lo que es anotarle a Chivas y que algunos expertos lo llaman el nuevo Erling Haaland.

La apuesta de Chivas por su cantera

Muchos no lo conocen, pero en los últimos meses Magnus López, jugador que se desempeña como delantero del Santos Laguna, ha comenzado a llamar poderosamente la atención como futbolista de la Sub-19 del club. Sus habilidades, así como su doble nacionalidad, han acaparado las miradas a nivel nacional.

¿Quién es Magnus López, delantero que le anotó a Chivas y es considerado el nuevo Haaland?

Fue hace apenas unos días cuando Magnus López entró en la charla nacional luego de haber anotado un doblete en el partido entre Santos Laguna y Chivas de la categoría Sub-19. López apenas cuenta con 19 años y posee la nacionalidad mexicana gracias a su padre, que nació en este país.

BYD, el monstruo chino que buscará ser la escudería 12 en la Fórmula 1; ¿qué es y cuánto dinero tiene?

Esto es lo que se necesita para que Lionel Messi juegue en el Estadio Azteca

En realidad, Magnus es un futbolista nacido en Oslo, Noruega, y de acuerdo con El Futbolero, este rompió el récord que tenía Erling Haaland al sumar un total de 78 anotaciones en las inferiores de Noruega; es decir, 18 más de las que en su momento registró el hoy delantero del Manchester City.

De hecho, Magnus tuvo la oportunidad de jugar en el Sporting de Gijón; sin embargo, recientemente fue fichado por Santos Laguna en la categoría Sub-19, misma en donde, según la cuenta, acumula tres goles en los últimos cuatro compromisos. Con ello, se espera su irrupción a la máxima categoría más pronto que tarde.

¿A qué país defenderá Magnus López?

Luego del doblete que obtuvo ante Chivas muchos se preguntan a qué país defenderá Magnus López al tener la oportunidad de hacerlo tanto para México como para Noruega. Lo que es un hecho es que, ahora mismo, no existen reportes claros respecto a su deseo de jugar para la Selección Nacional.