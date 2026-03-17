BYD, el monstruo chino que buscará ser la escudería 12 en la Fórmula 1; ¿qué es y cuánto dinero tiene?

La Fórmula 1 en su temporada 2026 entrará a la historia al menos en los últimos años por la llegada de Cadillac, nueva escudería norteamericana que se convirtió en la onceava de la máxima categoría del automovilismo y que, para ello, fichó tanto a Checo Pérez como a Valtteri Bottas.

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Su debut se hizo apenas en esta temporada; sin embargo, aún y cuando la noticia sigue dando de qué hablar ahora se menciona que BYD, un monstruo chino, estaría buscando ser la escudería número 12 en la Fórmula 1. Ante ello, es preciso que conozcas todo respecto a esta situación.

¿Qué es BYD, firma que buscaría ser la escudería 12 en la Fórmula 1?

Debido a los cambios en la reglamentación que la Fórmula 1 ha tenido a lo largo de esta temporada en donde el sistema híbrido es el indicado en la propulsión, tal situación ha hecho que la firma asiática BYD busque un lugar en el Gran Circo más pronto que tarde en la búsqueda de trascender.

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🇨🇳 BYD, el fabricante chino de automóviles eléctricos, se está planteando entrar en la F1



👉🏻 Mohammed Ben Sulayem afirmó que un fabricante chino sería el siguiente paso lógico para el deporte, tras la llegada de Cadillac



📰 Bloomberg pic.twitter.com/dh98I0ZD2n — Nachez (@Nachez98) March 10, 2026

La Fórmula 1, para BYD, es una opción mucho más llamativa que el Mundial de Resistencia, participación en donde también tienen en mente estar. Ante ello, se sabe que este deporte es uno de los más poderosos económicamente hablando, hecho que ha llamado la atención de este gigante asiático.

Dicho lo anterior, BYD es una marca automotriz con un crecimiento por demás espectacular a nivel mundial, por lo que su intención en un futuro a mediano plazo es formar parte de la Fórmula 1 a través de la escudería número 12 o, bien, adquiriendo una que ya se encuentra actualmente bajo un millonario costo.

¿Cuándo podría entrar BYD a la Fórmula 1?

Hay que tener en cuenta que esta información, si bien está confirmada, se desconoce cuándo podría ser una realidad o se trata de un interés que se quede solo en eso. Y es que uno de los problemas más grandes que tendría BYD es precisamente la aceptación de las demás escuderías tal y como ocurrió con Cadillac hace unos meses.