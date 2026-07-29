Mal inicio de la Liga BBVA MX en el Juego de las Estrellas: los ganadores de cada desafío del Skills Challenge
El All-Star Game de la MLS contra la Liga MX terminó con victoria para los estadounidenses en el desafío de habilidades; aún falta el partido
La Liga BBVA MX comenzó con derrota su participación en las actividades del MLS All-Star 2026, que tendrá a Antonio Mohamed como entrenador. Aunque el equipo mexicano logró cerrar la noche con dos victorias, la MLS dominó la mayor parte del Skills Challenge y se quedó con tres de los cinco desafíos disputados en Charlotte.
La MLS ganó los primeros duelos del Skills Challenge del Juego de las Estrellas
El primer golpe llegó desde el desafío de tiro, donde Thomas Müller fue el ganador tras imponer el mejor registro de la competencia. Más adelante, Tim Ream conquistó el reto de pases y Maxime Crépeau se quedó con el duelo de porteros. Con esos resultados, la MLS aseguró el dominio de la jornada antes de las pruebas finales. La Liga MX sufrió muchas ausencias.
La Liga MX encontró respuestas y ganó dos desafíos
La Liga MX evitó irse sin triunfos gracias a Javier Ruiz. El futbolista de Necaxa ganó el desafío de pegarle al travesaño y consiguió la primera victoria para el equipo mexicano después de un comienzo complicado ante las figuras de la MLS.
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El cierre dejó una mejor imagen para el conjunto de México. En el desafío de relevos, integrado por tiros, pases, gol olímpico y disparos al travesaño, la Liga MX registró un tiempo de 1 minuto con 34 segundos. La MLS no logró completar el recorrido antes de ese registro y terminó cediendo la prueba colectiva.
¡Ganaaaaamos el último desafío! 😁🏆— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 29, 2026
Nos llevamos el Reto de Relevos en el Skills Challenge completándolo en menor tiempo que la MLS. ✨
MLS se enfrentan a los mejores de la LIGA MX el 29 de julio. Ve el #MLSAllStarGame 2026 en vivo en @appletv. pic.twitter.com/WqUhaPbFp7
Ganadores de cada desafío del Skills Challenge
- Thomas Müller en el desafío de tiro
- Tim Ream en el reto de pases
- Maxime Crépeau en el duelo de porteros
- Javier Ruiz en la prueba del travesaño
- El desafío de relevos quedó en poder de la Liga MX gracias al trabajo conjunto de sus representantes.
The winner's circle. 🥇— Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026
MLS All-Star Skills Challenge pres. by @ATT pic.twitter.com/PQbSMcoOpG
MLS y Liga MX definirán al ganador en el All-Star Game
El Skills Challenge fue la primera parte del evento entre ambas ligas. La actividad continuará con el Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX, donde los mejores futbolistas de cada competencia buscarán quedarse con el triunfo en el partido principal del All-Star 2026 tras una noche de dominio estadounidense en las pruebas individuales.
¡Hey, échenle ojito a esto! 👀— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 29, 2026
Así fue como vencimos a la MLS en el desafío colectivo del #SkillsChallenge. ✨🏆
¡Bien por nuestros jugadores! 👏
MLS se enfrentan a los mejores de la LIGA MX el 29 de julio. Ve el #MLSAllStarGame 2026 en vivo en @appletv. pic.twitter.com/zHC5EIseZY
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¿Cuándo es el Juego de las Estrellas de la Liga MX vs. la MLS?
El Juego de las Estrellas de la Liga MX vs. la MLS es este miércoles 29 de julio de 2026, a las 6:00 pm (tiempo del Centro de México). El duelo se disputará en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.