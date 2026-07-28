Por qué Antonio Mohamed dirige al equipo de la Liga BBVA MX en el Juego de las Estrellas de la MLS

El Juego de Estrellas que enfrenta a la MLS con la Liga BBVA MX —que sufrió ausencias— se jugará en medio de un calendario cargado. El encuentro reunirá a varias de las principales figuras de ambas ligas, Antonio Mohamed ha sido elegido para comandar al equipo mexicano.

¿Por qué Antonio Mohamed fue elegido entrenador?

Aunque perdió el Campeón de Campeones 2026 ante Cruz Azul, la Liga MX nombró al “Turco” Mohamed como director técnico para el MLS All-Star Game gracias a su destacada campaña con Toluca. El argentino conquistó la Concacaf Champions Cup 2026.

Además, el entrenador argentino venía de ganar el Clausura 2025 y el Apertura 2025, además del Campeón de Campeones 2025. Todos estos resultados respaldan su elección para representar al futbol mexicano en el All-Star Game ante la MLS.

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Mohamed dirigirá a la Liga MX tras recibir el reconocimiento como Mejor Director Técnico de la temporada. Sin embargo, también hubo un reclamo del argentino.

Antonio Mohamed cuestionó la fecha del Juego de Estrellas

En la conferencia previa al partido frente a la MLS, Mohamed explicó que el evento llega demasiado cerca de torneos como la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Copa Oro y la Copa América. Además, recordó que la Leagues Cup comenzará pocos días después, lo que incrementa la carga física de los futbolistas.

El entrenador señaló que algunos jugadores siguen de vacaciones tras la actividad internacional, mientras otros apenas comenzaron la temporada con sus clubes. Por esa razón, propuso mover el partido a una fecha posterior.

Pese a sus críticas sobre el calendario, Mohamed destacó la importancia del compromiso y aseguró que buscará la victoria. Reconoció que es un partido de exhibición, aunque afirmó que la rivalidad entre la Liga MX y la MLS provoca interés.

Las principales ausencias de la Liga MX para el Juego de las Estrellas ante la MLS

Mohamed también lamentó las ausencias en la convocatoria. Chivas decidió no ceder a varios futbolistas, mientras que jugadores como Keylor Navas, Nahuel Guzmán y Gilberto Mora tampoco viajaron por distintas circunstancias. Aun así, aseguró que el plantel disponible mantiene un alto nivel competitivo.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

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¿Cuándo es el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX?

El All-Star Game entre la MLS y la Liga MX se juega este miércoles 29 de julio de 2026 en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se llevará a cabo en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

