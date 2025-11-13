Estos son los 9 jugadores que Pumas no podría usar en sus partidos próximamente

Con fecha y detalles confirmados para el Play-In, Pumas UNAM sabe que deberá visitar a Pachuca para saber quién pasará a la final contra el perdedor de Juárez y Xolos de Tijuana y así definir a los 8 clasificados a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el Club Universidad Nacional tendría 9 ausencias de peso.

A raíz de los lesionados del equipo de Efraín Juárez (quien se reivindicó con los aficionados con una acción emotiva) y también de los convocados para esta Fecha FIFA de selecciones, los universitarios perderían a muchos de sus mejores futbolistas para el duelo ante Pachuca. A continuación, quiénes son y las razones de sus ausencias.

1- ¿Por qué no jugará Aaron Ramsey en Pumas ante Pachuca?

Aaron Ramsey se habría ido de Pumas UNAM.

Aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, el mediocampista galés ha sido liberado del plantel para el resto del Apertura 2025. Sufrió una lesión y perdió a su perro “Halo”, por lo que Ramsey decidió poner fin anticipado a su paso por México.

2- ¿Por qué no jugará Guillermo Martínez en Pumas ante Pachuca?

El “Memote” fue una de las primeras bajas que sufrió el equipo de Efraín Juárez. Padeció una fractura en el quinto metatarsiano.

3- ¿Por qué no jugará José Juan Macías en Pumas ante Pachuca?

Tras suplir la ausencia de Memo Martínez en el frente ofensivo, el delantero mexicano sufrió una grave lesión de rodilla en el duelo frente a Cruz Azul. El diagnóstico fue severo y lo marginará del campo de juego por 9 meses.

4- ¿Por qué no jugaría Adalberto Carrasquilla en Pumas ante Pachuca?

El mediocampista panameño fue convocado por su selección para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre). Además, podría ser sancionado por provocar la fractura de Kevin Mier.

5- ¿Por qué no jugaría Keylor Navas en Pumas ante Pachuca?

El portero costarricense fue llamado por su selección para los duelos clasificatorios al Mundial frente a Haití (13 de noviembre) y Honduras (18 de noviembre), duelos claves. Como el partido es el 20 de noviembre, los tiempos no le permitirían jugar.

6- ¿Por qué no jugaría Ángel Azuaje en Pumas ante Pachuca?

Nació en Monterrey pero se nacionalizó venezolano, por lo que jugará ante Australia el 14 de noviembre en Houston y frente a Canadá el 18 en Miami.

7- ¿Por qué no jugaría Álvaro Angulo en Pumas ante Pachuca?

Álvaro Ángulo

El lateral colombiano formará parte de los encuentros amistosos de su selección ante Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Australia (18 de noviembre). No llegaría a regresar a tiempo para el compromiso ante los Tuzos.

8- ¿Por qué no jugaría Pedro Vite en Pumas ante Pachuca?

Pedro Vite

Fue convocado nuevamente por Ecuador para los duelos de la Fecha FIFA ante Canadá (13 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre). Igualmente no suele ser titular.

9- ¿Por qué no jugaría Jorge Ruvalcaba en Pumas ante Pachuca?

El atacante es el único jugador de Pumas incluido en la lista de la Selección Mexicana. Debe ganarse un lugar en México de cara al Mundial 2026 y Javier Aguirre lo citó para enfrentar a Uruguay (15 de noviembre) y a Paraguay (18 de noviembre).

