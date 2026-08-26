Malas noticias sobre el nuevo estadio de Cruz Azul; ¿qué ocurrió ahora?

El proyecto para que Cruz Azul tenga finalmente una casa propia volvió a sufrir modificaciones. La directiva de La Máquina mantiene firme la intención de construir un nuevo estadio, pero una de las opciones que había tomado fuerza quedó atrás. Ahora, las posibilidades se concentran en Ciudad de México y en Hidalgo.

La situación fue explicada por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul. El directivo reconoció que originalmente el inmueble estaba contemplado para construirse en el Estado de México, pero esa alternativa dejó de estar sobre la mesa después de que surgiera la petición de mantenerlo dentro de la zona metropolitana.

Cruz Azul ya descartó una sede para su nuevo estadio

Velázquez explicó que el proyecto inicialmente contemplaba construir el estadio en territorio mexiquense. Incluso, aseguró que esa posibilidad ya había sido anunciada.

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El directivo también reveló que Hidalgo continúa como una alternativa para albergar el nuevo inmueble. De esta manera, Cruz Azul tiene actualmente dos posibilidades principales para definir dónde estará su futura casa, aunque todavía no existe una sede confirmada para comenzar la construcción.

¿Por qué Cruz Azul quiere su estadio en la zona metropolitana?

La posibilidad de mantener el proyecto dentro de la zona metropolitana responde también a una cuestión relacionada con la afición. Velázquez consideró que la ubicación cercana a la Ciudad de México ha permitido que Cruz Azul tenga un mayor alcance entre sus seguidores y que el equipo conserve una importante presencia en la capital.

Además, Velázquez contó que recientemente volvió a recibir una consulta sobre el terreno para el proyecto. Según explicó, durante una reunión en Palacio de Gobierno le preguntaron nuevamente si ya tenía el espacio necesario para el estadio.

Por ahora, la definición continúa pendiente. Cruz Azul ha cambiado de sede en los últimos años, después de dejar el estadio de la colonia Nochebuena en 2018 y pasar por distintos inmuebles. La Máquina pasó por el estadio Cuauhtémoc, por CU, el Estadio Azul y el Estadio Banorte, donde juega hoy.

Mientras la directiva trabaja para encontrar una sede definitiva para el primer equipo, Cruz Azul Hidalgo tendrá presencia profesional en la Liga de Expansión. Jugará como local en el estadio Refundación, anteriormente conocido como estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

