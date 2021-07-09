Maluma explotó contra el portero de Argentina por “sexista”

Argentina y Colombia disputaron las semifinales de la Copa América 2021 con triunfo para la Albiceleste en una tanda de penales donde Emiliano Martínez fue protagonista y se ganó una fuerte crítica por parte de Maluma.

Emiliano Martínez, el portero de Argentina, aprovechó que no había aficionados en el estadio para intimidar a los jugadores colombianos. No sólo fue un juego deportivo sino también mental el que provocó el guardameta.

Con frases y hasta insultos, que el árbitro terminó frenando, el también portero del Aston Villa hizo que tres jugadores de Colombia fallaron sus disparos. Entre ellos Yerry Mina y Edwin Cardona, quien erró el cobro decisivo.

La actuación de Emiliano Martinez levantó un par de polémicas. Hay quienes aplauden el juego mental que hizo el argentino pero también hay quienes lo criticaron y hasta lo llamaron sexista, como el caso de Maluma.

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Maluma explotó contra Emiliano Martínez

Fue a través de redes sociales donde Maluma hizo notar su molestia con Emiliano Martínez. Cabe recordar que el cantante es colombiano y por eso dijo que el arquero le faltó el respeto a los jugadores cafetaleros.

"Lo que ha hecho este muchacho es una falta de respeto hacia el futbol y a mi pueblo colombiano. Incumple con el fair play y las conductas deportivas y sexistas. Espero que sea sancionado y que esto no vuelva a ocurrir", escribió en una historia en Instagram.

El show de Emiliano Martínez se robó las cámaras, pues además del diálogo antes de que tiraran los penales, al atajar festejaba de forma efusiva. Esos festejos también molestaron a Maluma, pues considera que fueron ofensivos.

'Emi' Martínez llevaba los brazos hacia atrás y su cuerpo hacia adelante después de atajar un penal. "Mira que te como hermano, te reís de los nervios, mira que te como hermano", fueron algunas de las frases que lanzó el guardameta argentino.

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